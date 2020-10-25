Местные выборы 25 октября являются одними из самых сложных в истории Украины. В частности, люди впервые голосуют в условиях пандемии COVID-19.

Проведение нынешних выборов усложнили сразу несколько факторов. Об этом во время брифинга заявил председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко, сообщает 24 канал.

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В целом это одни из самых сложных выборов или самые сложные в истории Украины, потому что у нас совпало несколько факторов. Это и избирательное законодательство, и реформа административно территориального устройства состоялась, что привело к тому, что большая часть выборов – первые выборы,

– рассказал Диденко.

Детали о выборах

Однако чиновник отметил, что, несмотря на все испытания, голосование в Украины 25 октября началось вовремя. Все участки были готовы принять избирателей. Из-за технических моментов с опозданием открылись только несколько участков.

Диденко отметил, что ЦИК уже получает сообщение об отдельных нарушениях, которые пока "не носят системный характер" и не влияют на проведение выборов.

Обратите внимание! 25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и временно оккупированных регионов Донбасса, происходят местные выборы. Участки открылись в 8:00. Каждый избиратель может проголосовать только за 1 кандидата и 1 политическую силу. В противном случае его голос будет недействительным.



Выборы местных кандидатов и мэров: тонкости процесса / Инфографика 24 канала

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