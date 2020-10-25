На Сумщине 24 октября 2 неизвестных в полицейской форме подстрелили кандидата в депутаты Кролевецкого горсовета. Мужчина получил тяжелые телесные повреждения.

Вызов на место преступления правоохранители получили в 20:00. Правоохранителям сообщили, что неизвестные ворвались в жилище 48-летнего жителя Кролевца. Злоумышленники выстрелили в него и жену, сообщили в полиции Сумщины.

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Что с пострадавшими и злоумышленниками

Сейчас кандидат в депутаты вместе с женой находятся в больнице.

Тем временем одного из нападавших задержали на месте происшествия. Он находится под стражей, следователи готовят материалы об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения. Его сообщник вырвался, сел в машину и убежал.

Полиция открыла уголовное производство и расследует его как разбойное нападение. Беглеца ищут и устанавливают все обстоятельства произошедшего.



Фото из квартиры кандидата в депутаты, которого подстрелили нападавшие

Подробности преступления

Правоохранители выяснили, что 2 неизвестных переодетых в полицейские униформы постучали в дверь кандидата в депутаты. Свой визит они мотивировали якобы выполнением служебных обязанностей.

Когда мужчина открыл дверь, нападавшие ворвались в жилье и начали требовать деньги и ценности. При этом угрожали хозяину и его жене предметами, похожими на нож и пистолет.

Супруги оказали сопротивление и подняли шум, который услышали соседи. Именно они вызвали правоохранителей и оповестили о нападении.



Пистолет, из которого ранили кандидата в депутаты и его жену