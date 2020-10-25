Місцеві вибори 25 жовтня є одними з найскладніших в історії України. Зокрема, люди вперше голосують в умовах пандемії COVID-19.

Проведення цьогорічних виборів ускладнили відразу декілька факторів. Про це під час брифінгу заявив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко, повідомляє 24 канал.

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Загалом це одні з найскладніших виборів чи найскладніші в історії України, тому що у нас співпало кілька факторів. Це і виборче законодавство, і реформа адміністративно територіального устрою відбулася, що призвело до того, що більша частина виборів – перші вибори,

– розповів Діденко.

Деталі про вибори

Однак посадовець наголосив, що, незважаючи на усі випробування, голосування в Україні 25 жовтня розпочалося вчасно. Усі дільниці були готові прийняти виборців. Через технічні нюанси із запізненням відкрилися лише декілька дільниць.

Діденко зауважив, що ЦВК вже отримує повідомлення про окремі порушення, які наразі "не мають системного характеру" і не впливають на проведення виборів.

Зверніть увагу! 25 жовтня по всій території Україні, окрім анексованого Криму та тимчасово окупованих регіонів Донбасу, відбуваються місцеві вибори. Дільниці відкрилися о 8:00. Кожен виборець може проголосувати лише за 1 кандидата та 1 політичну силу. В іншому випадку його голос буде недійсним.



Вибори місцевих кандидатів і мерів: тонкощі процесу / Інфографіка 24 каналу

Дивіться, як відбуваються місцеві вибори 2020 на дільницях України: