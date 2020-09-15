Согласно действующему законодательству, следующие выборы в местные советы в Украине должны состояться в октябре 2020 года. Однако не исключено, что они состоятся досрочно. Вероятность этого уже давно обсуждают в разных политических силах.

В прямом эфире 24 канала городской глава Львова Андрей Садовый рассказал о своем отношении к такой идее.

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Мэр Львова пояснил, что дал себе слово, что не будет говорить о местных выборах, пока они не будут официально объявлены. Ведь мы не знаем, состоятся они весной или осенью 2020 года.

Думаю, что это было бы не совсем мудро. Потому что нельзя дестабилизировать ситуацию в стране. Страна должна нормально развиваться и по Конституции выборы должны быть осенью 2020 года. Хотя парламент может принять любое решение,

– отметил Садовый.

Очередные местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. Согласно действующему законодательству на местных выборах будут голосовать за новых депутатов и глав городских, районных, сельских и поселковых советов.

"Я хочу этот год работать активно, чтобы иметь, знаете, такую наполненную грудь от работы. Получать кайф от нее. Ведь каждый город требует немало внимания, в частности Львов", – добавил политик.

Андрей Садовый рассказал, что является мэром уже 14 лет и очень хотел бы, чтобы к власти в городе приходили новые, моложе, успешнее и мудрее. Он подчеркнул, что не отказывается от своих слов о том, что не будет баллотироваться снова в мэры.

"Но еще раз подчеркиваю: я действующий городской глава. Есть команда, которая работает, мы все настроены на успех. Сейчас будем работать над программой на следующие пять лет. Чтобы давать определенный указатель, потому что этот опыт, который есть, должен работать на будущее города", – подытожил он.

У президента не раз заявляли, что выборы могут состояться раньше

• В частности, вице-спикер Руслан Стефанчук заявлял, что в команде Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления, чтобы "полностью изменить систему власти".

• Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сказал, что местные выборы состоятся в 2020 году, а вот когда именно – зависит от местных органов власти.

• Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что его партия сейчас не готова к местным выборам, которые пройдут весной 2020 года.

• В "Слуге народа" тоже допускают досрочные местные выборы после завершения процесса формирования местных общин. По прогнозам партии, децентрализация должна завершиться именно весной.

• Сам Зеленский относительно досрочных местных выборов высказался коротко: "Не расслабляйтесь".