Очередные местные выборы в Украине состоятся в 2020 году. В этом убежден лидер партии-лидера парламентских выборов "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что (местные) выборы пройдут в 2020 году, но все будет зависеть от местных органов власти", – сказал Разумков в эфире телеканала ICTV и добавил, что в его партии недовольны многими местными руководителями.

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Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук 15 июля заявил, что в команде Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления. По словам Стефанчука, это могут сделать для того, чтобы "полностью изменить систему власти".

А сам Зеленский относительно досрочных местных выборов высказался кратко: "Не обольщайтесь".

Идею о досрочных местных выборах не поддерживает партия "Голос". Там говорят, что сейчас нужно будет следующие 12 месяцев следить за работой нового парламента. И только после этого можно принимать какие-то решения – в частности, относительно местных выборов.

Другие политсилы пока не высказали своих взглядов относительно даты проведения местных выборов.

Когда должны были бы состояться местные выборы в Украине?25 октября 2020 года. На местных выборах будут голосовать за новых депутатов и председателей городских, районных, сельских и поселковых советов. Результаты выборов в органы местного самоуправления должны опубликовать не позднее, чем 9 ноября.