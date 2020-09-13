Александр Качура предложил провести выборы в Донецкий и Луганский областные советы. По его мнению, для этого нет никаких технических и организационных препятствий. Народный депутат партии "Голос" Роман Лозинский прокомментировал предложение Качуры.

В эфире 24 канала Роман Лозинский утверждал, что высказывания Александра Качуры – это грубые манипуляции, в которых он кого-то обвиняет. По его словам, депутат от "Слуги народа" выступает, как марионетка Москвы.

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Депутат рассказал, почему поднимается вопрос о пересмотре постановлений о назначении выборов. Он подтвердил, что этот вопрос поднял Путин и "его люди" сразу после встречи ТКГ. То, что сказал Качура – это "ультиматум России в этом чрезвычайно важном внутреннем вопросе Украины".

Речь идет о проведении выборов не только на деоккупированных территориях после деоккупации, но и о выборах в Донецкий и Луганский областные советы. Там они не могут произойти, потому что будут провокации, будут обстрелы,

– сказал Лозинский.

По словам народного депутата, Качура в своем постановлении скопировал его нормы о реинтеграции и хочет провести выборы, основываясь не на Конституции Украины, а на специальных законах. Качура, как марионетка Москвы, отменил несколько важных пунктов и захотел провести выборы в областные советы для того, чтобы туда прошли пророссийские кандидаты.

Справка. В Верховной Раде обсудили проект постановления депутата от "Слуги народа" Александра Качуры об изменениях к постановлению о местных выборах. Он предлагает провести выборы в Донецкой и Луганской областных советов в воскресенье 25 октября 2020 года. По его мнению, нет никаких технических и организационных препятствий для создания единого и многомандатных избирательных округов по выборам депутатов областного совета в Луганской и Донецкой областях. По замыслу Качуры, голосование должно состояться только на подконтрольной Украины части Донбасса. Второй важный аспект постановления касается того, что выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на оккупированных территориях будут назначены отдельными законами при условиях: полноценного разоружения, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Роман Лозинский сообщил, что выборы невозможно проводить сейчас, во-первых, с точки зрения безопасности для людей, которые пойдут на участки, во-вторых, с точки зрения долгосрочной стратегии, которую Качура сейчас не озвучил.

Почему он не упомянул, что Путин через своих представителей на встрече ТКГ выразил ультиматум, согласно которому Верховная Рада должна изменить постановление о назначении выборов, которое сейчас – абсолютно проукраинское,

– добавил депутат.

Народный депутат Александр Качура отметил, что председатель Центральной избирательной комиссии не видит проблем с технической точки зрения проведения выборов в Донецкой и Луганской областях. Он напомнил, что избиратели, которые там живут, голосовали за народных депутатов на парламентских и президентских выборах, а сейчас их лишают такого права. Качура добавил, что, по его мнению, путь к миру на неподконтрольных территориях – это проведение выборов на подконтрольных.

Проблема с выборами на оккупированном Донбассе: коротко

Согласно с минскими соглашениями, Россия требует сначала провести выборы на Донбассе, а потом оккупанты вернут Украине контроль над границей.

Позиция Украины такова: сначала убрать оккупационные войска, вернуть границу (то есть, обеспечить безопасность в регионе), а уже потом проводить выборы. Ведь если границу будет контролировать Россия, она будет, как и раньше, поставлять боевикам деньги, оружие и тому подобное. В то же время это делает невозможным проведение демократических и мирных выборов в регионе.

Пункт 4 постановления Рады о назначении местных выборов в 2020 году отмечает, что в Донецке и Луганске выборы провести невозможно, пока там война и неконтролируема Украиной граница с Россией.



Как будут проходить местные выборы / Инфографика 24 канала