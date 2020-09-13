"Качура – марионетка Москвы": Лозинский прокомментировал постановление депутата "Слуги народа"
Александр Качура предложил провести выборы в Донецкий и Луганский областные советы. По его мнению, для этого нет никаких технических и организационных препятствий. Народный депутат партии "Голос" Роман Лозинский прокомментировал предложение Качуры.
В эфире 24 канала Роман Лозинский утверждал, что высказывания Александра Качуры – это грубые манипуляции, в которых он кого-то обвиняет. По его словам, депутат от "Слуги народа" выступает, как марионетка Москвы.
Актуально В Украине стартовала регистрация кандидатов на местных выборах: до каких пор будет продожаться
Депутат рассказал, почему поднимается вопрос о пересмотре постановлений о назначении выборов. Он подтвердил, что этот вопрос поднял Путин и "его люди" сразу после встречи ТКГ. То, что сказал Качура – это "ультиматум России в этом чрезвычайно важном внутреннем вопросе Украины".
Речь идет о проведении выборов не только на деоккупированных территориях после деоккупации, но и о выборах в Донецкий и Луганский областные советы. Там они не могут произойти, потому что будут провокации, будут обстрелы,
– сказал Лозинский.
По словам народного депутата, Качура в своем постановлении скопировал его нормы о реинтеграции и хочет провести выборы, основываясь не на Конституции Украины, а на специальных законах. Качура, как марионетка Москвы, отменил несколько важных пунктов и захотел провести выборы в областные советы для того, чтобы туда прошли пророссийские кандидаты.
Роман Лозинский сообщил, что выборы невозможно проводить сейчас, во-первых, с точки зрения безопасности для людей, которые пойдут на участки, во-вторых, с точки зрения долгосрочной стратегии, которую Качура сейчас не озвучил.
Почему он не упомянул, что Путин через своих представителей на встрече ТКГ выразил ультиматум, согласно которому Верховная Рада должна изменить постановление о назначении выборов, которое сейчас – абсолютно проукраинское,
– добавил депутат.
Народный депутат Александр Качура отметил, что председатель Центральной избирательной комиссии не видит проблем с технической точки зрения проведения выборов в Донецкой и Луганской областях. Он напомнил, что избиратели, которые там живут, голосовали за народных депутатов на парламентских и президентских выборах, а сейчас их лишают такого права. Качура добавил, что, по его мнению, путь к миру на неподконтрольных территориях – это проведение выборов на подконтрольных.
Проблема с выборами на оккупированном Донбассе: коротко
- Согласно с минскими соглашениями, Россия требует сначала провести выборы на Донбассе, а потом оккупанты вернут Украине контроль над границей.
- Позиция Украины такова: сначала убрать оккупационные войска, вернуть границу (то есть, обеспечить безопасность в регионе), а уже потом проводить выборы. Ведь если границу будет контролировать Россия, она будет, как и раньше, поставлять боевикам деньги, оружие и тому подобное. В то же время это делает невозможным проведение демократических и мирных выборов в регионе.
- Пункт 4 постановления Рады о назначении местных выборов в 2020 году отмечает, что в Донецке и Луганске выборы провести невозможно, пока там война и неконтролируема Украиной граница с Россией.