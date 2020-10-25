В Киеве прийти проголосовать на местных выборах решил лишь каждый третий житель столицы. Явка составила лишь 34%.

Данные о явке избирателей приводит Киевская городская государственная администрация. Однако это предварительные данные по состоянию на 21:30 воскресенья, 25 октября.

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"Это только предварительные данные, которые были переданы в территориальную избирательную комиссию в оперативном режиме. Окончательные данные будут обнародованы позже", – сообщил заместитель главы Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов.

По состоянию на 20:00 грубых нарушений избирательного законодательства не зафиксировано. В день выборов в полицию поступило 521 сообщение. В том числе о незаконной агитации – 171 сообщение.

Напомним, что по данным экзитполов, в Киеве состоится второй тур выборов мэра Киева. В нем примут участие действующий мэр Виталий Кличко и представитель ОПЗЖ Александр Попов.



Результаты экзитполов на выборах мэра Киева / Инфографика 24 канала