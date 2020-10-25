В 20:00 по Киеву закрылись все избирательные участки. Вместе с тем, стали известны первые результаты экзитполов и предварительные результаты выборов в столице. Согласно им, в голосовании лидирует действующий мэр Киева Виталий Кличко. С большим отрывом на второй позиции неожиданно оказался Александр Попов из ОПЗЖ.

Таковы результаты экзитполов социологической группы "Рейтинг". Опрос проходил на выходе из 100 избирательных участков.

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Экзитполы на выборах мэра Киева:

Виталий Кличко, действующий мэр Киева, партия "УДАР" – 47,8%,

Александр Попов, ОПЗЖ – 8,6%,

Сергей Притула, "Голос" – 8,3%,

Ирина Верещук, "Слуга народа" – 8%,

Алексей Кучеренко, "Батькивщина" – 6,3%,

Андрей Пальчевский, самовыдвиженец – 4,5%,

Игорь Смешко, "Сила и честь" – 3,4%,

Александр Омельченко "Единство" – 2,6%,

Андрей Ильенко, ВО "Свобода" – 2,2%,

Николай Томенко "Родная страна" – 2,2%,

Борислав Береза, "Эко-партия Березы" – 1,1%,

Юрий Левченко, "Народовластие " – 0,9%,

Сергей Гусовский, "За майбутнє" – 0,6%,

Егор Фирсов, "Экологическая альтернатива" – 0,5%,

Виктор Петрук, "Гражданское движение "Волна" – 0,3%,

Максим Гольдарб, самовыдвиженец – 0,3%,

Диана Гранцева, самовыдвиженка – 0,3%,

Михаил Поживанов, "Радикальная партия" – 0,3%,

Сергей Шахов, "Наш край" – 0,2%,

Елена Филонова, "Вместе сила" – 0,1%.

Для общин, где количество избирателей превышает отметку в 70 тысяч человек, предусмотрен и второй тур выборов мэра. Так, по результатам экзитполов, Виталий Кличко не дотягивает до 50% голосов, потому в Киеве состоится второй тур выборов. В нем Кличко посоревнуется с Александром Поповым.



Результаты экзитполов на выборах мэра Киева / Инфографика 24 канала

Экзитполы партий-кандидатов в горсовет:

"УДАР" – 21,3%,

"Европейская Солидарность" – 18%,

"Слуга Народа" – 9,5%,

"Голос" – 7,2%,

Партия "Единство Александра Омельченко" – 6,8%,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6,7%,

ВО "Батькивщина" – 6,6%.

Для партий проходным барьером является 5%. По результатам экзитполов, его преодолевают 7 политических сил.



Результаты экзитполов на выборах в Киевсовет / Инфографика 24 канала

Объявление результатов экзитполов в Киеве: видео

Экзитпол проекта студии Савика Шустера

Виталий Кличко, действующий мэр Киева, партия "УДАР" – 45,9%,

Александр Попов, ОПЗЖ – 9,6%,

Ирина Верещук, "Слуга народа" – 8,5%,

Алексей Кучеренко, "Батькивщина" – 7,8%,

Сергей Притула, "Голос" – 7,2%,

Андрей Пальчевский, самовыдвиженец – 4,8%,

Игорь Смешко, "Сила и честь" – 3,7%,

Александр Омельченко – 2,69%,

Андрей Ильенко – 2,48%,

Николай Томенко – 2,1%.

Экзитполы партий-кандидатов в горсовет:

"УДАР" – 19,7%,

"Европейская Солидарность" – 18%,

"Слуга народа" – 10,2%

ВО "Батькивщина" – 8,6%,

ОПЗЖ – 7,7%.

Партия "Единство Александра Омельченко" – 5,9%,

"Голос" – 5,65%.

Отметим, что экзитпол проведен в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Также использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Предельная погрешность не превышает 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Еще один экзитпол по заказу партия Виталия Кличко – "Удар"

Результаты экзитпола, проведенного по заказу партии Кличко Институтом развития города, свидетельствуют о том, что второго тура может и не быть. Ведь по данным этого опроса на выборах киевского городского головы побеждает действующий мэр Киева.

Действующий мэр Киева Виталий Кличко, выдвинутый партией "Удар", занимает первое место на выборах Киевского городского головы с результатом 50,2%.

Ближайший оппонент Александр Попов от ОПЗЖ получает 8,9%.

На третьем месте – Сергей Притула от "Голоса" с результатом 8,5%,

На четвертом – Ирина Верещук от "Слуги народа" – 7,9%.

В то же время на выборах в Киевский городской совет

первое место с результатом 22% занимает партия "Удар".

второе место – "Европейская солидарность" (18,3%).

третье с результатом 10% у"Слуги народа".

также пятипроцентный барьер преодолевают "Голос" (7,5%) и "Единство" (6,1%).



Скриншот партии "Удар" по опросу Института развития города

Первые реакции кандидатов в мэры Киева

Виталий Кличко

По его словам, пока рано говорить об окончательных цифрах. В то же время он поблагодарил киевлян и отметил, что ему удалось сохранить доверие жителей столицы.

В то же время Виталий Кличко заявил, что был удивлен результатом кандидата от ОПЗЖ Александра Попова, который по данным экзитполов идет на втором месте. Он предположил, что избиратель, голосовавший за Попова, переехал в столицу в течение последних пяти лет.

Обратите внимание! Мэр Киева, который находится на самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус, также добавил, что состояние его здоровья удовлетворительное. У него нет никаких симптомов недуга. Он надеется, что следующий тест на COVID-19 будет отрицательным.

Александр Попов

Александр Попов в эфире ток-шоу Савика Шустера заявил, что ожидал именно такой результат и уверен, что результат может быть даже лучше после официального подсчета голосов. Он иронизировал по поводу того, что его вообще не включали в пятерку предыдущие рейтинги.

Ирина Верещук

Кандидатка в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук, ожидает, что все же выйдет во второй тур местных выборов. Она призывает дождаться официальных результатов выборов.

На вопрос, что будет, если она не выйдет во второй тур, кандидатка сказала: "Небо не упадет, будем дальше работать".

Сергей Притула

Настроен оптимистично. Он считает, что стоит дождаться окончательных результатов выборов и не делать пока преждевременных выводов. По его словам, он не слишком обращает внимание на социологию и ждет официальных результатов.

Хотя правду не скроешь – крайне низкая явка позволила представителям пророссийских сил значительно нарастить свою поддержку. Это крайне печально, что подобное происходит в столице Украины на седьмом году войны,

– добавил кандидат в мэры Киева от "Голоса".

Реакция Притулы на результаты экзитполов: видео 24 канала

Обратите внимание! Подсчет голосов избирателей в Киеве "затянется". Результаты местных выборов в столице объявят, в лучшем случае, не ранее 28 октября. Скорость подсчета голосов усложняет новая форма бюллетеней.



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