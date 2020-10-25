У Києві прийти проголосувати на місцевих виборах вирішив лише кожен третій мешканець столиці. Явка становила лише 34%.

Дані про явку виборців наводить Київська міська державна адміністрація. Однак це попередні дані станом на 21:30 неділі, 25 жовтня.

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"Це лише попередні дані, які були передані до територіальної виборчої комісії в оперативному режимі. Остаточні дані будуть оприлюднені згодом", – повідомив заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов.

Станом на 20:00 грубих порушень виборчого законодавства не зафіксовано. У день виборів до поліції надійшло 521 повідомлення. У тому числі щодо незаконної агітації – 171 повідомлення.

Нагадаємо, що за даними екзитполів, у Києві відбудеться другий тур виборів мера Києва. У ньому приймуть участі чинний міський голова Віталій Кличко та представник ОПЗЖ Олександр Попов.



Результати екзитполів на виборах мера Києва / Інфографіка 24 каналу

