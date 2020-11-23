Какие партии выбились в лидеры на местных выборах: анализ социологов
На местных выборах 25 октября наибольшую поддержку получила партия "Слуга народа". За нее проголосовали 14,5% избирателей. В то же время местные партии в целом получили 22% голосов.
Об этом свидетельствует агрегированный рейтинг партий, составленный социологической группой "Рейтинг". Согласно ему, на пятки "Слугам" фактически наступает "Европейская солидарность". Также неподалеку в рейтинге "Оппозиционная платформа – За жизнь".
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Согласно рейтингу партий на местных выборах, условный 5% барьер преодолели "Слуга народа" (14,5%), "Европейская солидарность" (13,7%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (12,5%), "За майбутнє" (8,6%) и "Батькивщина" (8,5%).
Агрегированный рейтинг партий на местных выборах / изображение " Рейтинг"
Другие местные партии суммарно набрали 22,1% голосов избирателей.
Что такое агрегированный рейтинг партий?Это – сумма результатов партий на выборах в областные советы, в Киеве – в городской совет, в Донецкой и Луганской областях – в районные советы.
Количество голосов, которые отдали за партии на местных выборах (в тысячах) / изображение "Рейтинг"
Партия "Слуга народа" заняла лидерские позиции (1-3 места) в таких областях:
- Днепропетровской,
- Житомирской,
- Закарпатской,
- Запорожской,
- Киевской,
- Кировоградской,
- Николаевской,
- Одесской,
- Полтавской,
- Ровенской,
- Сумской,
- Херсонской,
- Хмельницкой,
- Черкасской,
- Черновицкой,
- Черниговской областях.
"Оппозиционная платформа – За жизнь" получила высокие результаты в регионах юга и Востока, а также в Сумской области.
"Европейская солидарность" заняла высшие строчки рейтинга на Галичине, а также в Житомирской, Киевской, Ровенской, Черновицкой областях и в Киеве.
Партия "За майбутнє" зафиксировала высокие позиции на Волыни, а также в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Полтавской областях.
"Батькивщина" получила высокие результаты в Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Полтавской и Черновицкой областях.
Результаты, которые показали партии по регионам / изображение " Рейтинг"
Региональная структура голосов / изображение "Рейтинг"
Какова ситуация с политсилами, не преодолевшими 5% барьер в агрегированном рейтинге
- Партия "Наш край" заняла высокие позиции в Луганской, Житомирской, Черниговской и Николаевской областях.
- ВО "Свобода" – в Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
- "Радикальная партия Ляшко" – в Черниговской области.
- "УДАР" – в Киеве.
- "Пропозиція" – в Днепропетровской области.
В каких областях первыми стали местные партии
- В Винницкой области победила "Украинская стратегия Гройсмана",
- В Закарпатской области – "Родное Закарпатье",
- В Полтавской – "Доверие",
- В Харьковской – "Блок Кернеса – Успешный Харьков!",
- В Хмельницкой – "Команда Симчишина",
- В Черкасской – ВО "Черкащане".
- В Черниговской – "Родной дом".
По результатам исследования, в областях, где не были представлены мощные местные партии, парламентские партии получили большую поддержку на местных выборах.
Совокупная поддержка 5 парламентских партий на этих выборах составила 51%. На выборах в Верховную Раду 2019 года они получили 78%.
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