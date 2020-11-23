На местных выборах 25 октября наибольшую поддержку получила партия "Слуга народа". За нее проголосовали 14,5% избирателей. В то же время местные партии в целом получили 22% голосов.

Об этом свидетельствует агрегированный рейтинг партий, составленный социологической группой "Рейтинг". Согласно ему, на пятки "Слугам" фактически наступает "Европейская солидарность". Также неподалеку в рейтинге "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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Согласно рейтингу партий на местных выборах, условный 5% барьер преодолели "Слуга народа" (14,5%), "Европейская солидарность" (13,7%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (12,5%), "За майбутнє" (8,6%) и "Батькивщина" (8,5%).

Агрегированный рейтинг партий на местных выборах / изображение " Рейтинг"

Другие местные партии суммарно набрали 22,1% голосов избирателей.

Что такое агрегированный рейтинг партий? Это – сумма результатов партий на выборах в областные советы, в Киеве – в городской совет, в Донецкой и Луганской областях – в районные советы.

Количество голосов, которые отдали за партии на местных выборах (в тысячах) / изображение "Рейтинг"

Партия "Слуга народа" заняла лидерские позиции (1-3 места) в таких областях:

Днепропетровской,

Житомирской,

Закарпатской,

Запорожской,

Киевской,

Кировоградской,

Николаевской,

Одесской,

Полтавской,

Ровенской,

Сумской,

Херсонской,

Хмельницкой,

Черкасской,

Черновицкой,

Черниговской областях.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" получила высокие результаты в регионах юга и Востока, а также в Сумской области.

"Европейская солидарность" заняла высшие строчки рейтинга на Галичине, а также в Житомирской, Киевской, Ровенской, Черновицкой областях и в Киеве.

Партия "За майбутнє" зафиксировала высокие позиции на Волыни, а также в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Полтавской областях.

"Батькивщина" получила высокие результаты в Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Полтавской и Черновицкой областях.



Результаты, которые показали партии по регионам / изображение " Рейтинг"

Региональная структура голосов / изображение "Рейтинг"

Какова ситуация с политсилами, не преодолевшими 5% барьер в агрегированном рейтинге

Партия "Наш край" заняла высокие позиции в Луганской, Житомирской, Черниговской и Николаевской областях.

ВО "Свобода" – в Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

"Радикальная партия Ляшко" – в Черниговской области.

"УДАР" – в Киеве.

"Пропозиція" – в Днепропетровской области.

В каких областях первыми стали местные партии

В Винницкой области победила "Украинская стратегия Гройсмана",

В Закарпатской области – "Родное Закарпатье",

В Полтавской – "Доверие",

В Харьковской – "Блок Кернеса – Успешный Харьков!",

В Хмельницкой – "Команда Симчишина",

В Черкасской – ВО "Черкащане".

В Черниговской – "Родной дом".

По результатам исследования, в областях, где не были представлены мощные местные партии, парламентские партии получили большую поддержку на местных выборах.

Совокупная поддержка 5 парламентских партий на этих выборах составила 51%. На выборах в Верховную Раду 2019 года они получили 78%.