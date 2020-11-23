На місцевих виборах 25 жовтня найбільшу підтримку отримала партія "Слуга народу". За неї проголосували 14,5% виборців. Водночас місцеві партії загалом отримали 22% голосів.

Про це свідчить агрегований рейтинг партій, складений соціологічною групою "Рейтинг". Згідно з ним, на п’яти "Слугам" фактично наступає "Європейська Солідарність". Також неподалік у рейтингу "Опозиційна платформа – За життя".

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Згідно з рейтингом партій на місцевих виборах, умовний 5% бар’єр подолали "Слуга народу" (14,5%), "Європейська солідарність" (13,7%), "Опозиційна платформа – За життя" (12,5%), "За майбутнє" (8,6%) та "Батьківщина" (8,5%).



Агрегований рейтинг партій на місцевих виборах / Зображення "Рейтинг"

Інші місцеві партії сумарно набрали 22,1% голосів виборців.

Що таке агрегований рейтинг партій? Це – сума результатів партій на виборах в обласні ради, у Києві – в міську раду, в Донецькій та Луганській областях – в районні ради.



Кількість голосів, які віддали за партії на місцевих виборах (у тисячах) / Зображення "Рейтинг"

Партія "Слуга народу" зайняла лідерські позиції (1– 3 місця) у таких областях:

Дніпропетровській,

Житомирській,

Закарпатській,

Запорізькій,

Київській,

Кіровоградській,

Миколаївській,

Одеській,

Полтавській,

Рівненській,

Сумській,

Херсонській,

Хмельницькій,

Черкаській,

Чернівецькій,

Чернігівській областях.

"Опозиційна платформа – За життя" отримала високі результати в регіонах півдня та сходу, а також у Сумській області.

"Європейська солідарність" зайняла вищі сходинки рейтингу на Галичині, а також у Житомирській, Київській, Рівненській, Чернівецькій областях та у Києві.

Партія "За майбутнє" зафіксувала високі позиції на Волині, а також в Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Полтавській областях.

"Батьківщина" отримала високі результати в Кіровоградській, Івано-Франківській, Закарпатській, Полтавській та Чернівецькій областях.



Результати, які показали партії по регіонах / Зображення "Рейтинг"



Регіональна структура голосів / Зображення "Рейтинг"

Яка ситуація з політсилами, що не подолали 5% бар’єр в агрегованому рейтингу

Партія "Наш край" зайняла високі позиції в Луганській, Житомирській, Чернігівській та Миколаївській областях.

ВО "Свобода" – в Івано-Франківській та Тернопільській областях.

"Радикальна партія Ляшка" – у Чернігівській області.

"УДАР" – у Києві.

"Пропозиція" – у Дніпропетровській області.

У яких областях першими стали місцеві партії

У Вінницькій області перемогла "Українська стратегія Гройсмана",

У Закарпатській області – "Рідне Закарпаття",

У Полтавській – "Довіра",

У Харківській – "Блок Кернеса – Успішний Харків!",

У Хмельницькій – "Команда Симчишина",

У Черкаській – ВО "Черкащани".

У Чернігівській – "Рідний дім".

За результатами дослідження, в областях, де не були представлені потужні місцеві партії, парламентські партії отримали більшу підтримку на місцевих виборах.

Сукупна підтримка 5 парламентських партій на цих виборах становила 51%. На виборах до Верховної Ради 2019 року вони отримали 78%.