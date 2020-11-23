Які партії вибились в лідери на місцевих виборах: аналіз соціологів
На місцевих виборах 25 жовтня найбільшу підтримку отримала партія "Слуга народу". За неї проголосували 14,5% виборців. Водночас місцеві партії загалом отримали 22% голосів.
Про це свідчить агрегований рейтинг партій, складений соціологічною групою "Рейтинг". Згідно з ним, на п’яти "Слугам" фактично наступає "Європейська Солідарність". Також неподалік у рейтингу "Опозиційна платформа – За життя".
Дивіться також Як пройшли місцеві вибори 22 листопада в Україні: головне – фото, відео
Згідно з рейтингом партій на місцевих виборах, умовний 5% бар’єр подолали "Слуга народу" (14,5%), "Європейська солідарність" (13,7%), "Опозиційна платформа – За життя" (12,5%), "За майбутнє" (8,6%) та "Батьківщина" (8,5%).
Агрегований рейтинг партій на місцевих виборах / Зображення "Рейтинг"
Інші місцеві партії сумарно набрали 22,1% голосів виборців.
Що таке агрегований рейтинг партій?Це – сума результатів партій на виборах в обласні ради, у Києві – в міську раду, в Донецькій та Луганській областях – в районні ради.
Кількість голосів, які віддали за партії на місцевих виборах (у тисячах) / Зображення "Рейтинг"
Партія "Слуга народу" зайняла лідерські позиції (1– 3 місця) у таких областях:
- Дніпропетровській,
- Житомирській,
- Закарпатській,
- Запорізькій,
- Київській,
- Кіровоградській,
- Миколаївській,
- Одеській,
- Полтавській,
- Рівненській,
- Сумській,
- Херсонській,
- Хмельницькій,
- Черкаській,
- Чернівецькій,
- Чернігівській областях.
"Опозиційна платформа – За життя" отримала високі результати в регіонах півдня та сходу, а також у Сумській області.
"Європейська солідарність" зайняла вищі сходинки рейтингу на Галичині, а також у Житомирській, Київській, Рівненській, Чернівецькій областях та у Києві.
Партія "За майбутнє" зафіксувала високі позиції на Волині, а також в Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Полтавській областях.
"Батьківщина" отримала високі результати в Кіровоградській, Івано-Франківській, Закарпатській, Полтавській та Чернівецькій областях.
Результати, які показали партії по регіонах / Зображення "Рейтинг"
Регіональна структура голосів / Зображення "Рейтинг"
Яка ситуація з політсилами, що не подолали 5% бар’єр в агрегованому рейтингу
- Партія "Наш край" зайняла високі позиції в Луганській, Житомирській, Чернігівській та Миколаївській областях.
- ВО "Свобода" – в Івано-Франківській та Тернопільській областях.
- "Радикальна партія Ляшка" – у Чернігівській області.
- "УДАР" – у Києві.
- "Пропозиція" – у Дніпропетровській області.
У яких областях першими стали місцеві партії
- У Вінницькій області перемогла "Українська стратегія Гройсмана",
- У Закарпатській області – "Рідне Закарпаття",
- У Полтавській – "Довіра",
- У Харківській – "Блок Кернеса – Успішний Харків!",
- У Хмельницькій – "Команда Симчишина",
- У Черкаській – ВО "Черкащани".
- У Чернігівській – "Рідний дім".
За результатами дослідження, в областях, де не були представлені потужні місцеві партії, парламентські партії отримали більшу підтримку на місцевих виборах.
Сукупна підтримка 5 парламентських партій на цих виборах становила 51%. На виборах до Верховної Ради 2019 року вони отримали 78%.
Поділитися новиною