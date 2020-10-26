Какие регионы активнее всего голосовали на местных выборах
На местных выборах в Украине, которые состоялись 25 октября, активнее всего голосовали жители Тернопольщины, Львовщины и Волыни. Там наблюдатели зафиксировали самую высокую явку избирателей.
Зато самая низкая явка зафиксирована в Донецкой, Николаевской и Харьковской областях. Об этом сообщили в ЦИК.
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Где украинцы голосовали активнее всего
- В Тернопольской области проголосовали 44,68% украинцев.
- На Львовщине – 43,82%.
- На Волыни – 41,89%.
- На Ивано-Франковщине – 41,8%.
- На Черниговщине – 41,64%.
- На Закарпатье – 41,25%.
- На Хмельнитчине – 40,71%.
Зато самую низкую явку зафиксировали в Донецкой (31,67%), Николаевской (32,02%) и Харьковской (32,33%) областях.
Почему не все украинцы пришли голосовать
Согласно данным общественной сети ОПОРА, 25 октября на участки пришли 35,94% избирателей. Пять лет назад показатель был значительно больше – 46,5%, а на парламентских выборах в 2019 году – 49,3%.
Социологическая группа "Рейтинг" провела телефонный опрос, в котором приняли участие 1200 человек, что не пошли на выборы. У респондентов спросили, почему они проигнорировали волеизъявление. Результаты показали, что:
- 20% избирателей не пришли на выборы из-за неудовлетворительного состояния здоровья;
- 19% – не живут по месту прописки;
- 15% – были заняты;
- 14% – не определились, за кого голосовать;
- 12% – не интересно;
- 10% – из-за эпидемии;
- 4% – нет выборов;
- 4% – нет в списках;
- 1% – из-за очередей.
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