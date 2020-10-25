Явка на местных выборах была низкой: украинцы объяснили, почему не пришли голосовать
На местных выборах явка оказалась достаточно низкой – примерно 36–37%. Украинцы рассказали, почему не пришли на участки. Основные причины – состояние здоровья и проживание не по месту прописки.
Согласно данным общественной сети "Опора", 25 октября на участки пришли 35,94% избирателей.
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Для сравнения: пять лет назад показатель был значительно больше – 46,5%, а на парламентских выборах в 2019 году – 49,3%.
ЦИК огласил данные 97% территориальных избирательных комиссий, то есть они еще не окончательные – явка 37%. Самыми активными избиратели были в западных областях.
Среди регионов на первом месте Тернопольщина (46,77%), на последнем – Донецкая область (31,67%).
Социологическая группа "Рейтинг" провела телефонный опрос, в котором приняли участие 1 200 человек, что не пошли на выборы. У респондентов спросили, почему они проигнорировали волеизъявление.
Почему украинцы не пошли на выборы
- 20% – по состоянию здоровья;
- 19% – не живу по месту прописки;
- 15% – занят;
- 14% – не знаю, за кого голосовать;
- 12% – не интересно;
- 10% – из-за эпидемии;
- 4% – нет выборов;
- 4% – нет в списках;
- 1% – из-за очередей.
В то же время многим из этих людей выборы не безразличны. В частности, 58% заявили, что им интересны результаты местных выборов, 40% – не интересны.