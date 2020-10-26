Які регіони найактивніше голосували на місцевих виборах
На місцевих виборах в Україні, що відбулися 25 жовтня, найактивніше голосували мешканці Тернопільщини, Львівщини і Волині. Саме там спостерігачі зафіксували найвищу явку виборців.
Натомість найнижча явка зафіксована у Донецькій, Миколаївській та Харківській областях. Про це повідомили у ЦВК.
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Де українці голосували найактивніше
- У Тернопільській області проголосували 44,68% українців.
- На Львівщині – 43,82%.
- На Волині – 41,89%.
- На Івано-Франківщині – 41,8%.
- На Чернігівщині – 41,64%.
- На Закарпатті – 41,25%.
- На Хмельниччині – 40,71%.
Натомість найнижчу явку зафіксували у Донецькій (31,67%), Миколаївській (32,02%) та Харківській (32,33%) областях.
Чому не всі українці прийшли голосувати
Відповідно до даних громадської мережі ОПОРА, 25 жовтня на дільниці прийшли 35,94% виборців. П'ять років тому показник був значно більшим – 46,5%, а на парламентських виборах у 2019 році – 49,3%.
Соціологічна група "Рейтинг" провела телефонне опитування, в якому взяли участь 1 200 людей, що не пішли на вибори. У респондентів запитали, чому вони проігнорували волевиявлення. Результати показали, що:
- 20% виборців не прийшли на вибори через незадовільний стан здоров'я;
- 19% — не живуть за місцем прописки;
- 15% — були зайняті;
- 14% — не визначилися, за кого голосувати;
- 12% — не цікаво;
- 10% — через епідемію;
- 4% — немає виборів;
- 4% — немає у списках;
- 1% — через черги.
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