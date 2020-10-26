На місцевих виборах в Україні, що відбулися 25 жовтня, найактивніше голосували мешканці Тернопільщини, Львівщини і Волині. Саме там спостерігачі зафіксували найвищу явку виборців.

Натомість найнижча явка зафіксована у Донецькій, Миколаївській та Харківській областях. Про це повідомили у ЦВК.

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Де українці голосували найактивніше

У Тернопільській області проголосували 44,68% українців.

На Львівщині – 43,82%.

На Волині – 41,89%.

На Івано-Франківщині – 41,8%.

На Чернігівщині – 41,64%.

На Закарпатті – 41,25%.

На Хмельниччині – 40,71%.

Натомість найнижчу явку зафіксували у Донецькій (31,67%), Миколаївській (32,02%) та Харківській (32,33%) областях.

Зверніть увагу! У Секретаріаті ЦВК наголосили, що наведена інформація не має офіційного характеру.

Чому не всі українці прийшли голосувати

Відповідно до даних громадської мережі ОПОРА, 25 жовтня на дільниці прийшли 35,94% виборців. П'ять років тому показник був значно більшим – 46,5%, а на парламентських виборах у 2019 році – 49,3%.

Соціологічна група "Рейтинг" провела телефонне опитування, в якому взяли участь 1 200 людей, що не пішли на вибори. У респондентів запитали, чому вони проігнорували волевиявлення. Результати показали, що:

20% виборців не прийшли на вибори через незадовільний стан здоров'я;

19% — не живуть за місцем прописки;

15% — були зайняті;

14% — не визначилися, за кого голосувати;

12% — не цікаво;

10% — через епідемію;

4% — немає виборів;

4% — немає у списках;

1% — через черги.



Як відбулися вибори мерів у топових містах України: дані екзитполів / Інфографіка 24 каналу