Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал местные выборы 25 октября. Он считает, что Украина движется в правильном направлении, однако есть определенные проблемы. В частности, речь идет об очень низкой явке.

О децентрализации

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что реформа децентрализации в Украине продвигается. И важным ее этапом были местные выборы, прошедшие 25 октября. Об этом он рассказал в комментарии Укринформу.

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Это является одной из ключевых, веховых, реперных точек, через которые будет проходить реформа децентрализации. Потому что именно этой новоизбранной местной власти будет передаваться большой объем полномочий, большой объем ответственности, но параллельно с этим дополнительные финансовые ресурсы, которые можно будет использовать в пользу общин,

– отметил он.

По его словам, ключевым вопросом остается профессиональный и принципиальный подход тех или иных органов местного самоуправления.

"Если мы получим патриотически настроенные – я имею в виду к своим территориям, – честные и профессиональные советы, руководство советов, мы получим там хорошие примеры достижений, которые мы уже видим. Возможности увеличились в разы", – подчеркнул глава парламента.

Правда, добавляет Разумков, остаются вопросы, связанные с районными советами, многие аспекты, с которыми еще надо работать, дорабатывать. Однако, он – уверен, что Украина движется в правильном направлении.

О системе выборов по открытым спискам

Председатель Верховной Рады считает, что к ней есть определенные вопросы.

"Похожая система была в 2015 году, и, к сожалению, есть примеры, когда люди получили хорошие результаты в своих округах, но не стали депутатами местных советов. Есть пробелы, если объективно. Эта система – голосования по трафарету и по телефону – показала себя у нас иначе, чем в Польше", – говорит он.

О сверхнизкой явке

По убеждению Разумкова, настоящая проблема, возникшая во время прошлых выборов, – это явка. И она была самой низкой в ​​истории – 37%.

"Это существенно меньше, чем на прошлых выборах. Понимаю, что прежде всего это связано с коронавирусом, он очень сильно повлиял на этот процесс. С другой стороны, явка на местных выборах всегда меньше, чем на президентских и парламентских", – констатировал парламентарий .

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Итоги дня выборов 25 октября / Инфографика 24 канала