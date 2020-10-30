ЦИК опубликовал первые результаты местных выборов в Украине
Местные выборы в Украине состоялись 25 октября, и Центральная избирательная комиссия начинает обнародовать первые результаты. По состоянию на 30 октября ЦИК установила результаты выборов депутатов 64 местных советов.
Кроме того, признали избранными 84 глав (20 – городских, 17 – поселковых, 47 – сельских) в 23 областях. Об этом говорится на сайте ЦИК.
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По информации Центральной избирательной комиссии, на всех избирательных участках процесс подсчета голосов избирателей завершился.
Почти все участковые избирательные комиссии передали эти протоколы вместе с другой избирательной документацией в сельские, поселковые и городские ТИКи. Этот процесс продолжается только в 2 регионах, в менее чем 0,2 % участковых избирательных комиссий от общего количества образованных: в Винницкой области – 30 УИК, а также в Одесской области – 27 УИК, – говорится в сообщении.
Где уже объявили результаты голосования
- Винницкая область – 2 сельских совета;
- Волынская область – 2 сельских совета;
- Днепропетровская область – 5 сельских советов;
- Донецкая область – 6 сельских советов;
- Житомирская область – 2 сельских совета;
- Закарпатская область – 3 сельских совета;
- Запорожская область – 2 сельских совета;
- Ивано – Франковская область – 4 сельских совета;
- Киевская область – 2 сельских совета;
- Кировоградская область – 2 сельских совета;
- Львовская область – 1 сельский совет;
- Николаевская область – 1 сельский совет;
- Одесская область – 4 сельских совета;
- Полтавская область – 3 сельских совета;
- Ровенская область – 3 сельских совета;
- Сумская область – 1 сельский совет;
- Тернопольская область – 5 сельских и поселковых советов;
- Харьковская область – 4 сельских и поселковых советов;
- Херсонская область – 2 сельских совета;
- Черкасская область – 3 сельских совета;
- Черновицкая область – 4 сельских советов;
- Черниговская область – 3 сельских совета.
Местные выборы в Украине: главное
- 25 октября в Украине состоялись местные выборы. На них украинцы выбирали глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов.
- Местные выборы состоялись по новому принципу: избиратели голосовали за кандидата по открытому списку.
- В ЦИК сообщили, что явка на местных выборах составила 36,98%. Однако по подсчетам ОПОРы она составляет 35,94%. Погрешность их исследования – не более 1,14%.
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