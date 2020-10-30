Местные выборы в Украине состоялись 25 октября, и Центральная избирательная комиссия начинает обнародовать первые результаты. По состоянию на 30 октября ЦИК установила результаты выборов депутатов 64 местных советов.

Кроме того, признали избранными 84 глав (20 – городских, 17 – поселковых, 47 – сельских) в 23 областях. Об этом говорится на сайте ЦИК.

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По информации Центральной избирательной комиссии, на всех избирательных участках процесс подсчета голосов избирателей завершился.

Почти все участковые избирательные комиссии передали эти протоколы вместе с другой избирательной документацией в сельские, поселковые и городские ТИКи. Этот процесс продолжается только в 2 регионах, в менее чем 0,2 % участковых избирательных комиссий от общего количества образованных: в Винницкой области – 30 УИК, а также в Одесской области – 27 УИК, – говорится в сообщении.

Где уже объявили результаты голосования

Винницкая область – 2 сельских совета;

Волынская область – 2 сельских совета;

Днепропетровская область – 5 сельских советов;

Донецкая область – 6 сельских советов;

Житомирская область – 2 сельских совета;

Закарпатская область – 3 сельских совета;

Запорожская область – 2 сельских совета;

Ивано – Франковская область – 4 сельских совета;

Киевская область – 2 сельских совета;

Кировоградская область – 2 сельских совета;

Львовская область – 1 сельский совет;

Николаевская область – 1 сельский совет;

Одесская область – 4 сельских совета;

Полтавская область – 3 сельских совета;

Ровенская область – 3 сельских совета;

Сумская область – 1 сельский совет;

Тернопольская область – 5 сельских и поселковых советов;

Харьковская область – 4 сельских и поселковых советов;

Херсонская область – 2 сельских совета;

Черкасская область – 3 сельских совета;

Черновицкая область – 4 сельских советов;

Черниговская область – 3 сельских совета.

Местные выборы в Украине: главное

25 октября в Украине состоялись местные выборы. На них украинцы выбирали глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов.

Местные выборы состоялись по новому принципу: избиратели голосовали за кандидата по открытому списку.

В ЦИК сообщили, что явка на местных выборах составила 36,98%. Однако по подсчетам ОПОРы она составляет 35,94%. Погрешность их исследования – не более 1,14%.

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