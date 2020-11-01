Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував місцеві вибори 25 жовтня. Він вважає, що Україна рухається в правильному напрямку, однак є певні проблеми. Зокрема, мовиться про дуже низьку явку.

Про децентралізацію

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що реформа децентралізації в Україні просувається. І важливим її етапом були місцеві вибори, що пройшли 25 жовтня. Про це він розповів у коментарі Укрінформу.

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Це є однією з ключових, віхових, реперних точок, через які проходитиме реформа децентралізації. Тому що саме цій новообраній місцевій владі передаватимуться великий обсяг повноважень, великий обсяг відповідальності, але паралельно зі цим додаткові фінансові ресурси, які можна буде використати на користь громад,

– зауважив він.

За його словами, ключовим питанням залишається фаховий і принциповий підхід тих чи інших органів місцевого самоврядування.

"Якщо ми отримаємо патріотично налаштовані – я маю на увазі до своїх територій, – чесні та професійні ради, керівництво рад, ми отримаємо там гарні приклади досягнень, які ми вже бачимо. Можливості збільшилися в рази", – підкреслив очільник парламенту.

Щоправда, додає Разумков, залишаються питання, пов’язані з районними радами, багато аспектів, з якими ще треба працювати, доробляти. Однак, він – упевнений, що Україна рухається в правильному напрямку.

Про систему виборів за відкритими списками

Голова Верховної Ради вважає, що до неї є певні питання.

"Схожа система була в 2015 році, й, на жаль, є приклади, коли люди отримали гарні результати в своїх округах, але не стали депутатами місцевих рад. Є прогалини, якщо об’єктивно. Ця система - голосування за трафаретом і за номером – показала себе в нас інакше, ніж у Польщі", – каже він.

Про наднизьку явку

На переконання Разумкова, справжня проблема, що виникла під час минулих виборів, – це явка. І вона була найнижчою в історії – 37%.

"Це суттєво менше ніж на минулих виборах. Розумію, що насамперед це пов’язано з коронавірусом, він дуже сильно вплинув на цей процес. З іншого боку, явка на місцевих виборах завжди є меншою, ніж на президентських і парламентських", – констатував парламентар.

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Підсумки дня виборів 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу