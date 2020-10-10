Правоохранители зарегистрировали уже 3616 сообщений о нарушениях в избирательном процессе. Больше всего нарушений зафиксировали в Киевской области. Однако отличились тоже не малым количеством уголовных производств и другие города.

Такое количество нарушений насчитали с начала избирательного процесса – 5 сентября 2020 года, сообщили в Нацполиции Украины.

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Только за минувшие сутки, 9 октября, полицейские открыли 24 уголовных производства за подкуп. А заявлений в полицию поступило вообще 266. Рейтинг нарушителей возглавила Киевская область. За ней – сама столица.

Статистика по количеству нарушений избирательного процесса в Украине:

Киевская область – 425;

Киев – 384;

Донецкая область – 245;

Днепропетровская область – 244;

Львовская область – 243;

Одесская область – 174;

Запорожская область – 167;

Закарпатская область – 156;

Херсонская область – 145;

Кировоградская область – 144;

Полтавская область – 140;

Ровненская область – 114;

Черновицкая область – 113;

Харьковская область – 106;

Николаевская область – 103;

Черкасская область – 102;

Луганская область – 98;

Черниговская область – 91;

Ивано-Франковская область – 79;

Винницкая область – 75;

Сумская область – 73;

Тернопольская область – 63;

Волынская область – 60;

Житомирская область – 40;

Хмельницкая область – 26.

И в НПУ – 6.

В ЕРДР уже внесли сведения о 273 уголовных правонарушениях. Из них в 137 говорится о нарушении избирательного законодательства. Еще в 126 – об избирательном процессе.

Кроме уголовных преступлений были и административные. Таких протоколов составили 933.



Каких событий касались сообщения / Фото Нацполиция

Местные выборы пройдут в Украине 25 октября 2020 года. Украинцы будут избирать областных, городских и поселковых чиновников. Подробнее об избирательном процессе – читайте в материалах 24 канала.