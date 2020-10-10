В каких регионах чаще всего нарушают избирательный процесс: статистика правоохранителей
Правоохранители зарегистрировали уже 3616 сообщений о нарушениях в избирательном процессе. Больше всего нарушений зафиксировали в Киевской области. Однако отличились тоже не малым количеством уголовных производств и другие города.
Такое количество нарушений насчитали с начала избирательного процесса – 5 сентября 2020 года, сообщили в Нацполиции Украины.
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Только за минувшие сутки, 9 октября, полицейские открыли 24 уголовных производства за подкуп. А заявлений в полицию поступило вообще 266. Рейтинг нарушителей возглавила Киевская область. За ней – сама столица.
Статистика по количеству нарушений избирательного процесса в Украине:
- Киевская область – 425;
- Киев – 384;
- Донецкая область – 245;
- Днепропетровская область – 244;
- Львовская область – 243;
- Одесская область – 174;
- Запорожская область – 167;
- Закарпатская область – 156;
- Херсонская область – 145;
- Кировоградская область – 144;
- Полтавская область – 140;
- Ровненская область – 114;
- Черновицкая область – 113;
- Харьковская область – 106;
- Николаевская область – 103;
- Черкасская область – 102;
- Луганская область – 98;
- Черниговская область – 91;
- Ивано-Франковская область – 79;
- Винницкая область – 75;
- Сумская область – 73;
- Тернопольская область – 63;
- Волынская область – 60;
- Житомирская область – 40;
- Хмельницкая область – 26.
- И в НПУ – 6.
В ЕРДР уже внесли сведения о 273 уголовных правонарушениях. Из них в 137 говорится о нарушении избирательного законодательства. Еще в 126 – об избирательном процессе.
Кроме уголовных преступлений были и административные. Таких протоколов составили 933.
Каких событий касались сообщения / Фото Нацполиция