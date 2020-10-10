Правоохоронці зареєстрували вже 3616 повідомлень про порушення у виборчому процесі. Найбільше порушень зафіксували у Київській області. Однак відзначились також не малою кількістю кримінальних проваджень й інші міста.

Таку кількість порушень нарахували від початку виборчого процесу – 5 вересня 2020 року, повідомили у Нацполіції України.

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Лише за минулу добу, 9 жовтня, поліцейські відкрили 24 кримінальні провадження за підкуп. А заяв до правоохоронців надійшло взагалі 266. Рейтинг порушників очолила Київська область. За нею – сама столиця.

Статистика щодо кількості порушень виборчого процесу в Україні:

Київська область – 425;

місто Київ – 384;

Донецька область – 245;

Дніпропетровська область – 244;

Львівська область – 243;

Одеська область – 174;

Запорізька область – 167;

Закарпатська область – 156;

Херсонська область – 145;

Кіровоградська область – 144;

Полтавська область – 140;

Рівненська область – 114;

Чернівецька область – 113;

Харківська область – 106;

Миколаївська область – 103;

Черкаська область – 102;

Луганська область – 98;

Чернігівська область – 91;

Івано-Франківська область – 79;

Вінницька область – 75;

Сумська область – 73;

Тернопільська область – 63;

Волинська область – 60;

Житомирська область – 40;

Хмельницька область – 26.

Та у НПУ – 6.

До ЄРДР вже внесли відомості щодо 273 кримінальних правопорушень. З них у 137 йдеться про порушенням виборчого законодавства. Ще у 126 – про виборчий процес.

Окрім кримінальних правопорушень були й адміністративні. Таких протоколів склали 933.



Яких подій стосувались повідомлення / Фото Нацполіція

Місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня 2020 року. Українці обиратимуть обласних, міських та селищних чиновників. Детальніше про виборчий процес – читайте у матеріалах 24 каналу.