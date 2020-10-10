В яких регіонах найчастіше порушують виборчий процес: статистика правоохоронців
Правоохоронці зареєстрували вже 3616 повідомлень про порушення у виборчому процесі. Найбільше порушень зафіксували у Київській області. Однак відзначились також не малою кількістю кримінальних проваджень й інші міста.
Таку кількість порушень нарахували від початку виборчого процесу – 5 вересня 2020 року, повідомили у Нацполіції України.
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Лише за минулу добу, 9 жовтня, поліцейські відкрили 24 кримінальні провадження за підкуп. А заяв до правоохоронців надійшло взагалі 266. Рейтинг порушників очолила Київська область. За нею – сама столиця.
Статистика щодо кількості порушень виборчого процесу в Україні:
- Київська область – 425;
- місто Київ – 384;
- Донецька область – 245;
- Дніпропетровська область – 244;
- Львівська область – 243;
- Одеська область – 174;
- Запорізька область – 167;
- Закарпатська область – 156;
- Херсонська область – 145;
- Кіровоградська область – 144;
- Полтавська область – 140;
- Рівненська область – 114;
- Чернівецька область – 113;
- Харківська область – 106;
- Миколаївська область – 103;
- Черкаська область – 102;
- Луганська область – 98;
- Чернігівська область – 91;
- Івано-Франківська область – 79;
- Вінницька область – 75;
- Сумська область – 73;
- Тернопільська область – 63;
- Волинська область – 60;
- Житомирська область – 40;
- Хмельницька область – 26.
- Та у НПУ – 6.
До ЄРДР вже внесли відомості щодо 273 кримінальних правопорушень. З них у 137 йдеться про порушенням виборчого законодавства. Ще у 126 – про виборчий процес.
Окрім кримінальних правопорушень були й адміністративні. Таких протоколів склали 933.
Яких подій стосувались повідомлення / Фото Нацполіція