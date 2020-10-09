Ставки на мэров: кому букмекеры прочат победу на выборах 2020
Ставки на спорт! То есть, ставки на политиков. Накануне местных выборов букмекерские конторы активно начали принимать ставки на то, кто же займет кресло мэра в областных центрах.
Сайт 24 канала проанализировал, какие шансы на победу разным кандидатам на посты мэров дают букмекеры и на кого ставят украинцы.
Мы решили посмотреть, какова ситуация с местными выборами в больших городах – Киеве, Одессе, Львове и Днепре. Обычно, в списке этих городов также значится Харьков, но букмекеры не принимают ставки на мэрские выборы в Харькове.
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Киев
На разных букмекерских сайтах коэффициенты отличаются, тем не менее, в столице беспрекословно лидирует действующий мэр Виталий Кличко с коэффициентом 1.07. Это означает, что на его победу ставит большинство, правда, в том случае, если Кличко выиграет, большой прибыли азартным украинцам это не принесет.
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Вслед за ним разместился Андрей Пальчевский с коэффициентом 2,5, затем – Игорь Смешко (коэффициент 8), Сергей Притула (10) и Ирина Верещук (15).
Скриншот из сайта favbet.com
На другом букмекерском сайте у Виталия Кличко также высокие шансы на победу, здесь его коэффициент составил 1,11. После него оказалась кандидат на должность от партии "Слуга народа" Ирина Верещук (коэффициент 10), а затем с одинаковыми цифрами разместился Притула и Пальчевский – коэффициент 13.
Как видим, здесь ставки принимают даже на тех, кто не проявлял желания баллотироваться, вроде журналиста Дмитрия Гордона или бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана.
Скриншот с сайта parimatch.com
Одесса
В Одессе также лидирует действующий мэр – Геннадий Труханов с коэффициентом 1. Вслед за ним кандидат от правящей партии "Слуга народа" юморист Олег Филимонов (коэффициент 7), а дальше Наталья Делиева от партии "Голос" и Сергей Кивалов от партии "Украинская морская партия". Несмотря на то, что за пост городского головы там будут соревноваться 23 кандидата, в списках букмекеров потенциальных победителей значительно меньше.
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На другом букмекерском сайте ситуация аналогичная – впереди всех Труханов, а за ним Филимонов, Кивалов и Делиева.
Скриншот с сайта favbet.com
Скриншот с сайта parimatch.com
Львов
Что касается политической ситуации во Львове, то букмекеры также предсказывают победу действующему мэру Андрею Садовому. Немного хуже шансы в "свободовца" Руслана Кошулинского и Олега Синютки, который идет от партии "Европейская Солидарность".
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На другом сайте в Синютки коэффициент отличается – 8,5, а к лидерам гонки также дотягивает и Тарас Кльофа от правящей партии с коэффициентом 10.
Скриншот с сайта favbet.com
Скриншот с сайта parimatch.com
Днепр
В Днепре безоговорочным лидером остается Борис Филатов – на разных сайтах его коэффициент варьируется от 1,03 до 1,05.
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Значительно отстает от действующего мэра провластный кандидат Сергей Рыженко (коэффициент 10), лидер блока "Украинская перспектива" Александр Вилкул (коэффициент 13) и Загид Краснов от партии "Гражданская сила" (коэффициент 17).
Скриншот с сайта favbet.com
Скриншот с сайта parimatch.com
Как мы видим, согласно букмекерским прогнозам, мэры всех крупных украинских городов останутся на своих местах.