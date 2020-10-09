Ставки на спорт! То есть, ставки на политиков. Накануне местных выборов букмекерские конторы активно начали принимать ставки на то, кто же займет кресло мэра в областных центрах.

Сайт 24 канала проанализировал, какие шансы на победу разным кандидатам на посты мэров дают букмекеры и на кого ставят украинцы.

Мы решили посмотреть, какова ситуация с местными выборами в больших городах – Киеве, Одессе, Львове и Днепре. Обычно, в списке этих городов также значится Харьков, но букмекеры не принимают ставки на мэрские выборы в Харькове.

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Киев

На разных букмекерских сайтах коэффициенты отличаются, тем не менее, в столице беспрекословно лидирует действующий мэр Виталий Кличко с коэффициентом 1.07. Это означает, что на его победу ставит большинство, правда, в том случае, если Кличко выиграет, большой прибыли азартным украинцам это не принесет.

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Вслед за ним разместился Андрей Пальчевский с коэффициентом 2,5, затем – Игорь Смешко (коэффициент 8), Сергей Притула (10) и Ирина Верещук (15).

Скриншот из сайта favbet.com

На другом букмекерском сайте у Виталия Кличко также высокие шансы на победу, здесь его коэффициент составил 1,11. После него оказалась кандидат на должность от партии "Слуга народа" Ирина Верещук (коэффициент 10), а затем с одинаковыми цифрами разместился Притула и Пальчевский – коэффициент 13.

Как видим, здесь ставки принимают даже на тех, кто не проявлял желания баллотироваться, вроде журналиста Дмитрия Гордона или бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана.

Скриншот с сайта parimatch.com

Одесса

В Одессе также лидирует действующий мэр – Геннадий Труханов с коэффициентом 1. Вслед за ним кандидат от правящей партии "Слуга народа" юморист Олег Филимонов (коэффициент 7), а дальше Наталья Делиева от партии "Голос" и Сергей Кивалов от партии "Украинская морская партия". Несмотря на то, что за пост городского головы там будут соревноваться 23 кандидата, в списках букмекеров потенциальных победителей значительно меньше.

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На другом букмекерском сайте ситуация аналогичная – впереди всех Труханов, а за ним Филимонов, Кивалов и Делиева.

Скриншот с сайта favbet.com

Скриншот с сайта parimatch.com

Львов

Что касается политической ситуации во Львове, то букмекеры также предсказывают победу действующему мэру Андрею Садовому. Немного хуже шансы в "свободовца" Руслана Кошулинского и Олега Синютки, который идет от партии "Европейская Солидарность".

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На другом сайте в Синютки коэффициент отличается – 8,5, а к лидерам гонки также дотягивает и Тарас Кльофа от правящей партии с коэффициентом 10.

Скриншот с сайта favbet.com

Скриншот с сайта parimatch.com

Днепр

В Днепре безоговорочным лидером остается Борис Филатов – на разных сайтах его коэффициент варьируется от 1,03 до 1,05.

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Значительно отстает от действующего мэра провластный кандидат Сергей Рыженко (коэффициент 10), лидер блока "Украинская перспектива" Александр Вилкул (коэффициент 13) и Загид Краснов от партии "Гражданская сила" (коэффициент 17).

Скриншот с сайта favbet.com

Скриншот с сайта parimatch.com

Как мы видим, согласно букмекерским прогнозам, мэры всех крупных украинских городов останутся на своих местах.