По приблизительным подсчетам экспертов, партии на местных выборах 2020 года тратили 4 с половиной миллионов долларов в месяц только на рекламу. Однако официальной статистики реальных расходов мы все равно не узнаем.

Об этом сказал аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок в эфире 24 канала. Он рассказал, реально ли подсчитать сколько примерно стоит рекламировать кандидата и партию в течение 2-х месяцев.

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Реальные цифры

Формальные цифры, которые партии и кандидаты покажут в своих финансовых отчетах отличаются от реальной картины, подчеркнул эксперт.

Уровень "тенизации" выборов в Украине остается чрезвычайно большим. То, что мы видим в официальных отчетах – лишь вершина айсберга,

– подчеркнул Рыбачок.

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Чтобы вывести из тени реальные цифры в той же Европе на это влияет много факторов – начиная от изменений в законодательстве и до обеспечения комиссии по проверке отчетов. У нас же эти отчеты проверяют территориальные избирательные комиссии.

"Мы должны понимать, что люди часто не имеют никаких ресурсов для полноценной проверки", – пояснил Рыбачок.

Он отметил, что ресурсные возможности территориальной комиссии – очень ограничены. Поэтому часто эта проверка сводится к формальностям. Однако сколько реально тратят средств – не проверяют.

К тому же традиционно есть теневые расходы в избирательной кампании, которые никто не увидит в отчетах. А именно, деньги идут на:

оплату труда агитаторов;

партийные штабы;

доплаты для членов комиссии;

выплаты наблюдателям от партии в день голосования.

Их нигде и никогда не отражают, но большинство кандидатов это точно делает. Избежать эту ситуацию можно было бы, если бы государство выплачивало большую зарплату членам комиссии.

Сейчас речь идет о небольших суммах – примерно 400 гривен за день голосования. Поэтому у них есть потребность брать деньги от политпартий,

– подчеркнул Рыбачок.

Вопрос финансовой прозрачности на местных выборах находится на особо низком уровне. А реальные расходы, к сожалению, мы вряд увидим.

Обратите внимание! 23 октября – последний день, когда политические силы могут проводить агитацию. Местные выборы пройдут 25 октября. Подробно о них читайте по ссылке.