За приблизними підрахунками експертів, партії на місцевих виборах 2020 витрачали 4 з половиною мільйонів доларів за місяць лише на рекламу. Однак офіційної статистики реальних витрат ми однаково не дізнаємось.

Про це сказав аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок в ефірі 24 каналу. Він розповів, чи реально підрахувати скільки приблизно коштує рекламувати кандидата та партію протягом 2-х місяців.

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Реальні цифри

Формальні цифри, які партії й кандидати покажуть у своїх фінансових звітах відрізняються від реальної картини, наголосив експерт.

Рівень "тінізації" виборів в Україні залишається надзвичайно великим. Те, що ми бачимо в офіційних звітах – лише вершина айсберга,

– наголосив Рибачок.

Як це регулюють в Європі vs в Україні

Щоб вивести з тіні реальні цифри у тій же Європі на це впливає багато чинників – починаючи від змін в законодавстві й до забезпечення комісії з перевірки звітів. У нас же ці звіти перевіряють територіальні виборчі комісії.

"Ми повинні розуміти, що люди часто не мають жодних ресурсів для повноцінної перевірки", – пояснив Рибачок.

Він зазначив, що ресурсні можливості територіальної комісії – дуже обмежені. Тому часто ця перевірка зводиться до формальностей. Натомість скільки реально витрачають коштів – не перевіряють.

До того ж традиційно є тіньові видатки у виборчій кампанії, які ніхто не побачить у звітах. А саме, гроші йдуть на:

оплату праці агітаторів;

партійні штаби;

доплати для членів комісії;

виплати спостерігачам від партії в день голосування.

Їх ніде і ніколи не відображають, але більшість кандидатів це точно робить. Уникнути цю ситуацію можна було б, якби держава виплачувала більшу зарплату членам комісії.

Зараз мовиться про невеликі суми – приблизно 400 гривень за день голосування. Тому у них є потреба брати гроші від політпартій,

– наголосив Рибачок.

Питання фінансової прозорості на місцевих виборах перебуває на особливо низькому рівні. А реальні видатки, на жаль, ми навряд побачимо.