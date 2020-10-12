В Черкасской области депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Николай Дубина 11 октября во время дня казака угощал избирателей водкой. Кроме того, он дарил им маленькие сюрпризы, в частности, игрушку и колбасу.

Как Дубина подкупал избирателей

В селе Красная Слобода Черкасского района кандидат от партии "Черкащане" Владимир Лашкула отгулял День казака. Однако депутаты от других партий также решили воспользоваться ситуацией. Об этом сообщила гражданская сеть "Опора".

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В частности, депутат Дубина угощал людей алкоголем и кашей, а также раздавал разнообразные подарки гостям. Кроме того, не забывал постоянно напоминать, что он также является кандидатом.

Дубина также анонсировал викторину с призами. Однако ее пришлось отменить, ведь на празднование пожаловала полиция.

Чем еще запомнился День казака

Гостей развлекали местные музыкальные группы, конные каскадеры и группа "Антитела". Место празднования украшали агитационные конструкции с баннерами Лашкула и его однопартийца Олега Островского.

Что грозит кандидатам за подкупы избирателей

За подкуп избирателей кандидатам грозит наказание в виде ограничения свободы до 3 лет или лишения свободы на тот же срок.

Обратите внимание! Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Подробнее прочитать о них можно здесь.

Смотрите видео с празднования Дня казака: