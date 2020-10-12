На Черкащині депутат від "Радикальної партії Олега Ляшка" Микола Дубина 11 жовтня під час Дня козака частував виборців горілкою. Окрім того, він дарував їм маленькі сюрпризи, зокрема, іграшку та ковбасу.

Як Дубина підкупляв виборців

У селі Червона Слобода Черкаського району кандидат від партії "Черкащани" Володимир Лашкула відгуляв День козака. Однак депутати від інших партій також вирішили скористатися ситуацією. Про це повідомила громадянська мережа "Опора".

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Зокрема, депутат Дубина частував людей алкоголем та кашею, а також роздавав різноманітні подарунки гостям. Окрім того, не забував постійно нагадувати, що він також є кандидатом.

Дубина також анонсував вікторину з призами. Однак її довелося скасувати, адже на святкування завітала поліція.

Чим ще запам'ятався День козака

Гостей розважали місцеві музичні гурти, кінні каскадери та гурт "Антитіла". Місце святкування прикрашали агітаційні конструкції з банерами Лашкула та його однопартійця Олега Островського.

Що загрожує кандидатам за підкупи виборців

За підкуп виборців кандидатам загрожує покарання у вигляді обмеження волі до 3 років або позбавлення волі на той самий термін.

Зверніть увагу! Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. Детальніше прочитати про них можна тут.

Дивіться відео зі святкування Дня козака: