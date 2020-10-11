На Закарпатье священник-сепаратист агитировал за ОПЗЖ перед храмом: видео
В Ужгороде на территории храма Христа Спасителя УПЦ МП раздавали предвыборные агитки за "Оппозиционную платформу – За жизнь". В церкви служит скандально известный священник-сепаратист Димитрий Сидор. Более того – он баллотируется в областной совет Закарпатья от ОПЗЖ.
Сидор уже получал три года условно за посягательство на территориальную целостность Украины. Об этом пишет Религиозно-информационная служба.
Смотрите также В каких регионах чаще всего нарушают избирательный процесс: статистика правоохранителей
Там отмечают: Димитрий Сидор должен был баллотироваться в первой пятерке списка ОПЗЖ в Закарпатский облсовет. Впрочем, помехой его политической карьере стали внутренние церковные правила: такую его деятельность не благословило церковное руководство.
Следовательно, он был понижен до непроходимой части партийного списка ОПЗЖ.
Как священник Димитрий Сидор агитировал за ОПЗЖ на территории храма: видео
Что известно о Димитрии Сидоре?Он считается духовным лидером политического течения закарпатского русинства, нацеленного на отделение Закарпатской области от Украины.
В 2012 году Высший специализированный суд оставил без изменений приговор, вынесенный Сидору Апелляционным судом Закарпатской области – 3 года лишения свободы с испытательным сроком на 2 года. Его привлекли к уголовной ответственности за "меморандум", принятый на "конгрессе русинов" 25 октября 2008 года в Мукачево.
Текст "меморандума" содержал "Акт провозглашения восстановления русинской государственности". Более того – в 2011 году священник заявлял о праве русинов "с оружием в руках защищать свою свободу" от Украины.