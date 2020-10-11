В Ужгороде на территории храма Христа Спасителя УПЦ МП раздавали предвыборные агитки за "Оппозиционную платформу – За жизнь". В церкви служит скандально известный священник-сепаратист Димитрий Сидор. Более того – он баллотируется в областной совет Закарпатья от ОПЗЖ.

Сидор уже получал три года условно за посягательство на территориальную целостность Украины. Об этом пишет Религиозно-информационная служба.

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Там отмечают: Димитрий Сидор должен был баллотироваться в первой пятерке списка ОПЗЖ в Закарпатский облсовет. Впрочем, помехой его политической карьере стали внутренние церковные правила: такую его деятельность не благословило церковное руководство.

Следовательно, он был понижен до непроходимой части партийного списка ОПЗЖ.

Как священник Димитрий Сидор агитировал за ОПЗЖ на территории храма: видео