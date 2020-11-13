Местные выборы 2020 запомнятся многими интересными курьезами. Отовсюду раздавались сообщения о попытках фальсификаций, чтобы добавить незаконных голосов кандидатам. Но есть и такой кандидат, который даже сама себя не поддержал и получил 0 голосов.

Интересный и неординарный случай произошел в Рубежном Северодонецкого района Луганской области. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на данные ЦИК.

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Зовут эту экс-кандидатку Наталья Смитанкина. Она баллотировалась на главу Рубежанской городской общины как самовыдвиженка, но не смогла получить ни одного голоса.

Это означает, что женщина даже сама не отдала свой голос за собственную кандидатуру. Она могла или проголосовать за другого кандидата, который показался ей более достойным, или же банально не прийти на выборы.

Да и вцелом выборы в Рубежном оказались довольно интересными. Здесь на сравнительно не такую уж и ​​большую ОТО было сразу 33 кандидата на главу. Для сравнения в крупнейшем городе Украины Киеве – всего 20.

Большинство из Рубежанских кандидатов шли на выборы как самовыдвиженцы. Кроме Смитанкиной, еще сразу 8 кандидатов набрали менее 10 голосов избирателей.

Среди всех 33 кандидатов в главы Рубежанской общины лишь 13 смогли набрать более 20 голосов избирателей. К слову, победу одержал кандидат от "Нашего края" Сергей Борзых. Он набрал 9 тысяч 955 голосов (61,65%).

Результаты выборов в Рубежанской общине / Скриншот с сайта ЦИК