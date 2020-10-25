Голосование на местных выборах в Украине не проходит без приключений и курьезных моментов. Поэтому 24 канал собрал все самые интересные и смешные события, которые произошли на участках и возле них в день выборов.

Что произошло на местных выборах и какие курьезы больше всего удивили украинцев – читайте в нашем материале 24 канала.

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Обнаженная активистка перед Зеленским

На Оболони, где голосовал Владимир Зеленский вместе с женой Еленой, с главой государства произошел неприятный инцидент. Перед тем, как президент зашел на участок, активистка Femen подняла юбку, под которой ее гениталии были обмазаны зеленкой, а на разделении одежды было написано ZEXIST.

Однако, правоохранители девушку быстро забрали от президента. На вопрос журналистов, в чем заключается цель акции, она ответила: "Все написано на теле".

Смотрите видео инцидента:

Сейф с бюллетенями разрезали болгаркой

В Верхнерогачикском районе Херсонской области на участке члены избирательной комиссии не смогли открыть сейф с бюллетенями, сообщает полиция области.

Поэтому работники службы по чрезвычайным ситуациям разрезали сейф и достали бюллетени. Бюллетени не повредили, поэтому участок начал работать в штатном режиме. Сейчас все избирательные участки в Херсонской области открылись и работают в штатном режиме.



Сейф с бюллетенями разрезали болгаркой / Фото из полиции области

Кабинки из лестниц и ширмы кукольного театра

В Житомире сделали на одном из участков кабинку для голосования из двух лестниц. Еще одна кабинка была в виде занавеса из кукольного театра. Зато на многих участках города кабинки отсутствуют вообще. В Житомирской ТИК объясняют все так: производитель не успел изготовить кабинки вовремя.

Новость дополняется...

Обратите внимание! Местные выборы-2020 в Украине проходят во всех регионах, кроме оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и прифронтовых территорий, а также – Крыма.

Больше информации о том, как проходят местные выборы в Украине, вы можете найти по ссылке.



Как выбирают кандидатов в депутаты и глав городских, сельских и поселковых советов / Инфографика 24 канала