Місцеві вибори 2020 року запам'ятаються багатьма цікавими курйозами. Звідусіль лунали повідомлення про спроби фальсифікацій, щоб додати незаконних голосів кандидатам. Та є і така кандидатка, яка навіть сама себе не підтримала й отримала 0 голосів.

Цікавий та неординарний випадок трапився в Рубіжному Сєвєродонецького району Луганської області. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на дані ЦВК.

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Звуть цю екскандидатку Натальєю Смітанкіною. Вона балотувалася в голови Рубіжанської міської громади як самовисуванка, але не змогла отримати жодного голосу.

Це означає, що жінка навіть сама не віддала свій голос за власну кандидатуру. Вона могла або проголосувати за іншого кандидата, який видався їй більш гідним, або ж банально не прийти на вибори.

Та й взагалі вибори в Рубіжному видалися доволі цікавими. Тут на порівняно не таку велику ОТГ було одразу 33 кандидати в мери. Для порівняння в найбільшому місті України Києві – лише 20.

Більшість з рубіжанських кандидатів йшли на вибори як самовисуванці. Крім Смітанкіної, ще одразу 8 кандидатів набрали менш як 10 голосів виборців.

Серед усіх 33 кандидатів у голови Рубіжанської громади лише 13 змогли набрати більш як 20 голосів виборців. До слова, перемогу отримав кандидат від "Нашого краю" Сергій Хортів. Він набрав 9 тисяч 955 голосів (61,65%).



Результати виборів у Рубіжанській громаді / Скриншот з сайту ЦВК