На избирательном участке в селе Рыжов, что в Житомирской области, произошла стычка между кандидатом в депутаты областного совета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Константином Чарпицким и членами УИК. На место происшествия пришлось вызвать полицию и скорую.

О стычке на участке между Константином Чарпицким и членами УИК сообщает "ОПОРА". По словам их наблюдателя, кандидат в депутаты Житомирского облсовета от ОПЗЖ приехал на участок и начал высказывать свои претензии.

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"Он решил, что там какие-то нарушения и начал вмешиваться в избирательную документацию. Ему все не нравилось. К сейфу пошел, ему не понравилось, что печать в сумке председателя в сейфе, протоколы не понравилось как лежали. Комиссия ему помешала и в них началась толкотня", – рассказал наблюдатель "Опоры".

На место происшествия вызвали полицию. А также скорую – во время ссоры с этим кандидатом одной из членов комиссии стало плохо.

Версия Чарпицкого

Уже после публикации этой новости, Константин Черпицкий сам позвонил в "Опору" и изложил свою версию событий. По его словам, это он вызвал полицию на место происшествия. Но не из-за драки, а из-за нарушения.

"Надо было зафиксировать нарушение. Секретарь, запершись в отдельной комнате с печатью и протоколами с ключами от сейфа, принялась их что-то там заполнять. Мы это зафиксировали и вызвали полицию. Приехала полиция, взяли показания. Не было никакой стычки, были разговоры на повышенных тонах", – рассказал Константин Черпицкий.

Что известно о Константине Черпицком

Константин Черпицкий – кандидат в Житомирский областной совет от ОПЗЖ. На сайте ЦИК у него указано местом рождения Житомир. Однако сейчас он проживает в Киеве. Черпицкий – директор киевской фирмы "Стар Пак Премиум".

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