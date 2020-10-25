На виборчій дільниці у селі Рижів, що у Житомирській області, сталася сутичка між кандидатом в депутати обласної ради від партії "Опозиційна платформа – За життя" Костянтином Чарпіцьким та членами ДВК. На місце події довелося викликати поліцію та швидку.

Про сутичку на дільниці між Костянтином Чарпіцьким та членами ДВК повідомляє "ОПОРА". За словами їх спостерігача, кандидат в депутати Житомирської облради від ОПЗЖ приїхав на дільницю та почав висловлювати свої претензії.

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"Він вирішив, що там якісь порушення і почав втручатись в виборчу документацію. Йому все не подобалось. До сейфа пішов, йому не сподобалось, що печатка в сумці голови в сейфі, протоколи не сподобалось як лежали. Комісія йому завадила і в них почалась штовханина", – розповів спостерігач "ОПОРИ".

На місце події викликали поліцію. А також швидку – під час сварки з цим кандидатом одній із членкинь стало погано.

Версія Чарпіцького

Вже після публікації цієї новини, Костянтин Черпіцький сам зателефонував до "ОПОРИ" та виклав свою версію подій. За його словами, це він викликав поліцію на місце події. Але не через бійку, а через порушення.

"Треба було зафіксувати порушення. Секретар, зачинившись в окремій кімнаті з печаткою і протоколами з ключами від сейфа, почала їх щось там заповнювати. Ми це зафіксували й викликали поліцію. Приїхала поліція, взяли покази. Не було ніякої сутички, були розмови на підвищених тонах", – розповів Костянтин Черпіцький.

Що відомо про Костянтина Черпіцького

Костянтин Черпіцький – кандидат до Житомирської обласної ради від ОПЗЖ. На сайті ЦВК в нього вказано місцем народження Житомир. Однак зараз він проживає у Києві. Черпіцький – директор київської фірми "Стар Пак Преміум".



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