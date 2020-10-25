В Ирпене 25 октября напали на кандидата в депутаты Киевского областного совета от партии "Слуга народа" Игоря Колтунова. Инцидент произошел прямо на избирательном участке.

Детали нападения

Представитель партии "Нові обличчя" Владимир Березовец отказался впускать людей на участок, заявив, что там идет дезинфекция. Об этом сообщил журналист Евгений Куксин в своем телеграм-канале.

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Колтунов указал Березовцу на его нарушение. Кроме того, кандидат в депутаты снимал действия оппонента на видео.

Тогда Березовец со словами "уходи отсюда" начал толкать Колтунова. Очевидцы вывели Березовца с избирательного участка.

Нападавший убежал. Дальше отыскали. Идентифицировали. Оформили в полицию,

– подчеркнул Куксин.

В комментарии 24 канала в пресс-службе ирпенского отдела полиции заявили, что правоохранители уже находятся на участке, где произошло нападение. Детали инцидента будут известны позже.

Что известно об Игоре Колтунове

Игорь Колтунов – украинский журналист.

Ему 34 года.

Начал свою карьеру на региональных телеканалах Харькова.

Впоследствии работал журналистом программы "Агенты влияния" на канале НТА и корреспондентом программы "Гроші" на 1+1.

Смотрите видео нападения на Игоря Колтунова:

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