В Ірпені 25 жовтня напали на кандидата в депутати до Київської обласної ради від партії "Слуга народу" Ігоря Колтунова. Інцидент стався просто на виборчій дільниці.

Деталі нападу

Представник партії "Нові Обличчя" Володимир Березовець відмовився впускати людей на дільницю, заявивши, що там триває дезінфекція. Про це повідомив журналіст Євген Куксін у своєму телеграм-каналі.

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Колтунов вказав Березовцю на його порушення. Окрім того, кандидат у депутати знімав дії опонента на відео.

Тоді Березовець зі словами "йди звідси" почав штовхати Колтунова. Очевидці вивели Березовця з виборчої дільниці.

Нападник втік. Далі відшукали. Ідентифікували. Оформили в поліцію,

– наголосив Куксін.

У коментарі 24 каналу у пресслужбі ірпінського відділу поліції заявили, що правоохоронці вже перебувають на дільниці, де стався напад. Деталі інциденту будуть відомі згодом.

Що відомо про Ігоря Колтунова

Ігор Колтунов – український журналіст.

Йому 34 роки.

Розпочав свою кар'єру на регіональних телеканалах Харкова.

Згодом працював журналістом програми "Агенти впливу" на каналі НТА та кореспондентом програми "Гроші" на 1+1.

Дивіться відео нападу на Ігоря Колтунова:

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