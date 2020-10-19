Двое неизвестных избили кандидата в мэры Заставны и главы местной ОТО от "Партии черновчан" Ярослава Цуркана. Нападавшие пытались запугать политика и во время избиения говорили о том, чтобы он не баллотировался.

О самом инциденте, который произошел еще 12 октября, рассказали в полиции Буковины. Подробности нападения сообщает "Буковина online".

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По данным следователей, 46-летнему Цуркану вечером позвонили неизвестные. Они сообщили о якобы подкупе избирателей, который проходил возле местной АЗС.

Что известно о нападении

Когда политик приехал, к нему подбежали двое неизвестных. Мужчины несколько раз ударили его по лицу, сбив с ног. После этого кандидата в мэры били уже лежачего. Пострадавший получил повреждения, но госпитализация ему не понадобилась. Медики оказали представителю "Партии черновчан" помощь на месте.

Предвыборная борьба

Во время избиения злоумышленники повторяли "Тебе нужны выборы или дебаты?". Поэтому вопросов в отношении связи инцидента с избирательным процессом ни у кого нет. Такого же мнения придерживаются и правоохранители. По факту нападения они открыли уголовное производство по статье о препятствовании осуществлению избирательного права. Так что если исполнителей найдут, им грозит до 5 лет тюрьмы. Заказчиков подобных преступлений в Украине обычно не устанавливают.