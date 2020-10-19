Двоє невідомих побили кандидата у мери Заставни та голови місцевої ОТГ від "Партії чернівчан" Ярослава Цуркана. Нападники намагалися залякати політика та під час побиття казали про те, щоб він не балотувався.

Про сам інцидент, який стався ще 12 жовтня, розповіли у поліції України. Подробиці нападу повідомляє "Буковина online".

Дивіться також Битва за Буковину: що треба знати про голосування в Чернівецькій області

За даними слідчих, 46-річному Цурканові ввечері подзвонили невідомі. Вони повідомили про нібито підкуп виборців, який відбувався біля місцевої АЗС.

Що відомо про напад

Коли політик приїхав, до нього підбігли двоє невідомих. Чоловіки кілька разів вдарили його по обличчю, збивши з ніг. Після цього кандидата у мери лупцювали вже лежачого. Постраждалий отримав ушкодження, але госпіталізація йому не знадобилася. Медики надали представнику "Партії чернівчан" допомогу на місці.

Передвиборча боротьба

Під час побиття зловмисники повторювали "Тобі треба виборів чи дебатів?". То ж питань щодо зв'язку інциденту із виборчим процесом ні в кого немає. Такої ж думки дотримуються і правоохоронці. За фактом нападу вони відкрили кримінальне провадження за статтею про перешкоджання здійсненню виборчого права. То ж якщо виконавців знайдуть, їм загрожує до 5 років тюрми. Замовників подібних злочинів в Україні зазвичай не встановлюють.