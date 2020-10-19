25 октября жители Черновицкой области будут выбирать депутатов и глав всех уровней самоуправления на следующие пять лет. Будут переизбраны 1 областной, 3 районных совета и 52 председателя и советы территориальных общин.

Что и как могут изменить для жителей Черновицкой области выборы в органы местного самоуправления, – читайте в материале сайта 24 канала.

Читайте также Кого мы выбираем 25 октября: почему местные выборы важны

Чтобы разобраться в этом, давайте посмотрим, как полномочия местных советов и глав соотносятся с проблемами, которые, по мнению украинцев, является ответственностью местных властей. Среди таких проблем – плохое состояние здравоохранения, образования, дорог, безработица и коррупция.

Чем занимаются областные и районные советы?

Начнем обзор местного самоуправления с самого высокого уровня – областного совета. На предстоящих местных выборах более 680 тысяч жителей Черновицкой области могут голосовать за кандидатов в депутаты облсовета. Это около 75% населения. Количество депутатов в советах всех уровней прямо пропорционально количеству избирателей на соответствующей территории. Поэтому, в новоизбранном Черновицком облсовете будет 64 депутата.

В этом году Верховная Рада укрупнила районы во всех областях. В Черновицкой области вместо 11 старых создано 3 новых района – Вижницкий, Днестровский и Черновицкий. Именно там и сформируют новые районные советы. Районы отличаются по количеству избирателей, поэтому во всех трех районных советах будет разное количество депутатов. В Черновицкой районном совете – 54 депутата, в Днестровской – 42 депутата, в Выжницкой – 38 депутатов.

Что они решают? Полномочия областного и районного советов можно условно разделить на несколько блоков. Это бюджетные, организационные, контрольные и полномочия в отдельных сферах. Кратко рассмотрим каждый из блоков.

Местные выборы 2020 на Буковине / инфографика Центра совместных действий

Начнем с денег. Областной и районные советы утверждают проекты местных бюджетов, принимают отчеты об их исполнении, а также определяют, как распределить средства дотаций и субвенций из государственного бюджета между районным бюджетом (для облсовета), бюджетом городов областного значения, сел, поселков и городов районного значения.

Например, в 2019 году сводный бюджет Черновицкой области составил 8,3 миллиарда гривен, что почти вдвое больше по сравнению с 2014 годом. Речь идет о сумме бюджетов всех населенных пунктов области.

К теме Местные выборы 2020: какую власть будут выбирать в Винницкой области

Организационные полномочия заключаются в избрании и освобождении председателей советов, рассмотрении запросов от граждан, проведении консультационных опросов по важным для общества вопросам и тому подобное.

Важны контрольные полномочия, целью которых является уравновесить влияние местного самоуправления, которое избирается гражданами, и представителей исполнительной власти на местах. В частности, областные и районные советы могут обжаловать в суд акты органов местной власти, которые нарушают права общин, заслушивать отчеты глав местных государственных администраций (МГА) и их заместителей. Если главы МГА ненадлежащим образом выполняют свою работу, законодательство позволяет депутатам областных и районных советов объявить им недоверие и даже отправить в отставку.

В таких сферах, как экономика, социальная защита, охрана здоровья депутаты областного и районных советов должны планировать внедрение местных политик путем утверждения соответствующих целевых программ развития. Плохое качество этих программ без четких показателей эффективности может свидетельствовать об отсутствии у депутатов видения развития территории.

Интересно Выборы 2020 на Житомирщине: правила, которые стоит знать

Кроме того, областные и районные советы имеют полномочия по управлению учреждениями образования, здравоохранения, культуры и другими объектами, находящимися в совместной собственности территориальных общин. Устанавливают некоторые тарифы на услуги ЖКХ, предоставляют разрешение на специальное использование природных ресурсов и тому подобное.

Объединенные территориальные общины – широкие полномочия и деньги

Базовой административной единицей в Украине являются объединенные территориальные общины (ОТГ). В Черновицкой области таких ОТГ 52: 11 городских и 7 поселковых и 34 сельских. 25 октября на местных выборах избиратели области будут выбирать глав и депутатов этих советов.

В Черновицком городском совете будет 42 депутата, поскольку в территориальной общине около 180 тысяч избирателей. Отметим, что речь идет не только о жителях Черновцов. В ОТО вошли еще 2 общины. В Сторожинецкой территориальной общине местный совет будет состоять из 34 депутатов. Это вторая по количеству избирателей территориальная община области. В наименьшей Карапчевской территориальной общине около 3 тысяч избирателей будут выбирать 22 депутатов. Столько же депутатов будет у всех ОТГ, которые имеют до 10 тыс. избирателей.

Важно Ужгород и Черновцы: рейтинги партий и кандидатов в мэры

Почему важно не игнорировать выборы в ОТГ? Советы и главы территориальных общин имеют широкие полномочия и деньги для решения проблем местного значения. В Черновцах, судя по социологическим опросам, самыми большими проблемами являются плохие дороги, качество общественного транспорта, неудовлетворительное состояние домов и подъездов, мусор на улицах и высокие тарифы на коммунальные услуги. Посмотрим, на что из этого списка могут влиять советы ОТГ и их главы.

Новые дороги – задача местной власти / Фото Черновицкая ОГА

С работой общественного транспорта, а также дорожной инфраструктурой все просто. За это почти полностью отвечают советы ОТГ. Местные депутаты должны утвердить маршруты, графики движения и правила пользования общественным транспортом, следить, чтобы мосты не были в аварийном состоянии, а тротуары и дороги из-за плохого покрытия не создавали опасность для водителей и пешеходов. За финансирование различных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, которые находятся на балансе Рады, также отвечают депутаты этого совета. Но стоит помнить, что полномочия советов ОТГ не распространяются на дороги областного, районного и государственного значения.

С тарифами на коммунальные услуги все немного сложнее. Советы территориальных общин устанавливают тарифы на тепло и услуги централизованного водоснабжения и водоотведения. Но не все. Для около 25% крупных теплоснабжающих предприятий и около 40% предприятий, которые обеспечивают водоснабжение, тарифы устанавливает национальный регулятор. Да, в это "меньшинство" попали Черновцы. Здесь тарифы на тепло и воду не являются полномочиями местных властей.

А вот все вопросы обращения с бытовыми отходами являются полномочием местных властей. Именно местная власть на конкурсной основе выбирает коммунальное предприятие, которое должно вывозить мусор с вашей улицы, формирует тарифы и разрабатывает схему санитарной очистки населенного пункта. От этой схемы и зависит ситуация с бытовыми отходами в городе или селе. Ведь документ определяет очередность уборки и вывоза мусора, количество мусоровозов и инвентаря для уборки, методы переработки или захоронения мусора. А если мусор не будет где хранить и перерабатывать, совет ОТГ должен заранее предусмотреть расширение или строительство новых мусорных свалок и предприятий по переработке.

Реконструкция заброшенных санаториев и других объектов, до которых не доходили руки в предыдущие годы, может стать привычной практикой после выборов / Фото Черновицкая ОГА

Неудовлетворительное состояние домов и подъездов, что беспокоит жителей Черновцов, не является прямой ответственностью советов ОТГ, однако в некоторых случаях местные депутаты могут на это повлиять. До 1 мая текущего года совладельцы многоквартирных жилых домов должны были выбрать форму взаимодействия с предприятиями, которые оказывают услуги по уборке и ремонту домов и подъездов. Это может быть ОСМД или другая форма. Далее предусматривается заключение договора с определением стоимости этих услуг. Там, где это не было своевременно сделано, советы ОТГ должны были объявить конкурс и по его результатам назначить управляющего. И здесь имеет значение, был ли этот конкурс проведен честно и прозрачно или победитель "определен" через коррупционные схемы.

Важно В Черновцах возмущены внесением города в красную зону карантина

Советы территориальных общин и их исполнительные комитеты имеют доступ к распределению значительных денежных средств, поскольку они готовят и утверждают проекты местных бюджетов. Бюджеты ОТГ формируются за счет местных налогов и сборов и дотаций и субсидий из госбюджета. В 2019 расходы сводного бюджета Черновцов составили 2,7 миллиарда гривен. Депутаты Сторожинецкого городского совета в том же году распоряжались 249 миллиардами гривен местного бюджета. В Карапчеве эта сумма составила 1,6 миллиона гривен. Стоит понимать, что в последующие годы эти суммы увеличатся еще больше, ведь в процессе объединения территориальных общин к крупным населенным пунктам присоединяются меньшие.

Эффективность внедрения местной политики зависит не только от советов ОТГ, но и от городских, сельских и поселковых голов. Ведь председатели возглавляют исполнительные комитеты местных советов, руководят аппаратом Совета и подписывают его решения, вносят предложение о составе исполнительного комитета и в конечном итоге распоряжаются бюджетными деньгами на нужды, определенные советом. То есть от председателей в значительной мере зависит, как на практике выполняют решения местных советов. Поэтому важно, кто на предстоящих местных выборах займет эту должность в вашей территориальной общине.

Община может повлиять на проблемы?

Если вам кажется, что в вашем селе, городе или области много проблем, смеем вас заверить: повлиять на них можно. И для этого не обязательно ждать следующих выборов президента, Верховной Рады или эмигрировать в Польшу.

Большие дела начинаются с маленьких действий. Хотите изменить ситуацию в стране? 25 октября на местных выборах проголосуйте за политиков, которые во время предвыборной компании докажут, что имеют план работы с четким пониманием, как внедрять медицинскую реформу или организовать качественную работу общественного транспорта в вашем городе или селе. Голосовать за хорошие обещания или за "добрые глаза" может быть проще, чем разбираться с программами и предыдущим опытом политиков. Но спросите себя, готова ли ваша община прожить еще пять лет без нормального общественного транспорта и развития медицины и образования?

Автор: Мария Квицинская, аналитик Центра совместных действий для издания "BukNews"