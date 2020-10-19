На Київщині оголосили підозру кандидатові, який привітав вчителів конвертами із грошима
За спробу підкупу виборців представник однієї з партій може сісти до тюрми. Але можуть й обрати. Під приводом привітання педагогів він нібито роздавав їм конверти із тисячею гривень.
Про оголошення підозри кандидатові на посаду голови об'єднаної територіальної громади повідомили в Офісі генерального прокурора. За даними слідства, він роздавав конверти разом зі своєю спільницею.
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Недешеві голоси
Судячи з того, що кандидат на посаду голови ОТГ вручав педагогам по 1 тисячі гривень, гроші він ніяк не економив. Оскільки представники багатьох партій незаконно скупляють голоси за більш скромні суми – від 500 до 700 гривень. Але щедрі інвестиції не завжди приводять до бажаного.
Речові докази вилучено
Досудове розслідування можливого злочину проводять поліцейські. І хоча факт підкупу цілком очевидний, довести те, що політик намагався не привітати вчителів, а саме забезпечити собі підтримку на виборах, буде достатньо важко. Проте чоловікові "світить" від 5 до 7 років тюрми із забороною обіймати певні посади або займатися політикою.
Прізвищ затриманих за підкуп ані в поліції, ані в прокуратурі не називають.
Порушення передвиборчого процесу
Загалом з 5 вересня поліцейські по всій Україні зареєстрували 5206 повідомлень про порушення, пов'язані із місцевими виборами. Досудове розслідування проводять лише за 388 випадками. Більшість правопорушень – 1 286 – правоохоронці кваліфікують як адміністративні.