За спробу підкупу виборців представник однієї з партій може сісти до тюрми. Але можуть й обрати. Під приводом привітання педагогів він нібито роздавав їм конверти із тисячею гривень.

Про оголошення підозри кандидатові на посаду голови об'єднаної територіальної громади повідомили в Офісі генерального прокурора. За даними слідства, він роздавав конверти разом зі своєю спільницею.

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Поплічниці політика також "світить" тюрма. Якщо їх обох чи поодинці визнають винними.

Недешеві голоси

Судячи з того, що кандидат на посаду голови ОТГ вручав педагогам по 1 тисячі гривень, гроші він ніяк не економив. Оскільки представники багатьох партій незаконно скупляють голоси за більш скромні суми – від 500 до 700 гривень. Але щедрі інвестиції не завжди приводять до бажаного.

Речові докази вилучено

Досудове розслідування можливого злочину проводять поліцейські. І хоча факт підкупу цілком очевидний, довести те, що політик намагався не привітати вчителів, а саме забезпечити собі підтримку на виборах, буде достатньо важко. Проте чоловікові "світить" від 5 до 7 років тюрми із забороною обіймати певні посади або займатися політикою.

Прізвищ затриманих за підкуп ані в поліції, ані в прокуратурі не називають.

Зверніть увагу! 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. На них українці обиратимуть міських голів, депутатів у місцеві, обласні ради. Актуальну інформацію про перебіг кампанії та місцеві вибори-2020 читайте на сайті 24 каналу.

Порушення передвиборчого процесу

Загалом з 5 вересня поліцейські по всій Україні зареєстрували 5206 повідомлень про порушення, пов'язані із місцевими виборами. Досудове розслідування проводять лише за 388 випадками. Більшість правопорушень – 1 286 – правоохоронці кваліфікують як адміністративні.