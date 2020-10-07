Полиция открыла 11 уголовных дел относительно регистрации кандидатов-двойников на местных выборах в Украине. Правоохранители отдельно отметили регистрацию двойников мэра Умани Александра Цебрия.

Заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Руслан Дударец отметил, что начато уже 219 уголовных производств. Из них – 112 непосредственно связаны с избирательным процессом, 107 – опосредованно. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Украины.

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По его словам, эта избирательная кампания не стала исключением относительно препятствования избирательному праву граждан.

"По этим фактам начато 47 и 38 уголовных производств соответственно. Это составляет 80% от общей регистрации за нарушение избирательных прав граждан", – сказал Дударец.

Где больше всего зарегистрировано уголовных производств

В Киевской области – 7.

В Одесской – 6.

В Донецкой и Полтавской – по 4.

Регистрация двойников мэра Умани

"Наиболее вопиющий факт – регистрация двойников мэра города Умани", – отметил Руслан Дударец. Сейчас по этим фактам открыто 2 уголовных производства и продолжается досудебное расследование.

Всего полиция привлекла к ответственности 14 человек, которым объявлены подозрения в 8 уголовных процессах.

Мы уже сообщили о подозрении кандидату мэра города Светловодск и его приспешнику. Они, с целью помешать конкурентам, подыскали личность-двойника, зарегистрировавшегося на выборы. Он в дальнейшем снялся и начал сотрудничать со следствием,

– подтвердил заместитель начальника ГСУ Нацполиции.

Также Руслан Дударец добавил, что в полицию поступают заявления кандидатов относительно осуществления на них:

давления;

запугивания;

угроз с целью снятия их кандидатуры с выборов.

На данный момент продолжается досудебное расследование в 20 уголовных производствах по факту внесения ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей

Полиция открыла 11 производств по фактам регистрации кандидатов-двойников: смотрите видео

Местные выборы состоятся 25 октября 2020 года. Подробнее об этом читайте: Местные выборы 2020: по каким правилам все будет происходить и что нового ждет украинцев