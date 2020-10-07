Поліція відкрила 11 кримінальних справ щодо реєстрації кандидатів-двійників на місцевих виборах в Україні. Правоохоронці окремо відзначили реєстрацію двійників мера Умані Олександра Цебрія.

Заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Руслан Дударець зазначив, що розпочато вже 219 кримінальних проваджень. З них – 112 безпосередньо пов'язані з виборчим процесом, 107 – опосередковано. Про це повідомили на сайті Національної поліції України.

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За його словами, ця виборча кампанія не стала винятком щодо перешкоджання виборчому праву громадян. Насамперед це стосується підкупу виборців та перешкоджанню виборчому законодавству.

"За цими фактами розпочато 47 і 38 кримінальних проваджень відповідно. Це становить 80% від загальної реєстрації за порушення виборчих прав громадян", – сказав Дударець.

Де найбільше зареєстровано кримінальних проваджень

У Київській області – 7.

В Одеській – 6.

У Донецькій та Полтавській – по 4.

Реєстрація двійників мера Умані

"Найбільш кричущий факт – реєстрація двійників мера міста Умані", – зазначив Руслан Дударець. Наразі за цими фактами відкрито 2 кримінальні провадження та триває досудове розслідування.

Загалом поліція притягнула до відповідальності 14 осіб, яким оголошені підозри у 8 кримінальних провадженнях.

Ми вже повідомили про підозру кандидату мера міста Світловодськ та його поплічнику. Вони, з метою перешкодити конкурентам, підшукали особу-двійника, який зареєструвався на вибори. Він надалі знявся і почав співпрацювати зі слідством,

– ствердив заступник начальника ГСУ Нацполіції.

Також Руслан Дударець додав, що до поліції надходять заяви кандидатів щодо здійснення на них:

тиску;

залякування;

погроз з метою зняття їхньої кандидатури з виборів.

На цей момент триває досудове розслідування у 20 кримінальних провадженнях за фактом внесення неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців

Поліція відкрила 11 проваджень за фактами реєстрації кандидатів-двійників: дивіться відео

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