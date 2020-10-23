"Галицкая мудрость": о чем кандидаты в мэры Львова говорили после ссоры Дубинского и Притулы
Руслан Кошулинский от "Свободы" Андрей Садовый от "Самопомощи" и Олег Синютка от "Европейской Солидарности" – кандидаты на должность городского главы Львова. 23 октября все трое разительно вежливо пообщались в прямом эфире "Право на власть" на фоне грубого скандала между Дубинским и Притулой.
Кандидаты в мэры Львова получили возможность обменяться вопросами и репликами в конце выпуска "Право на власть". На фоне ссоры других политиков вокруг Киева в этом же эфире, как заметил 24 канал, разговор Кошулинского, Садового и Синютки выглядел вполне вежливым.
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О чем говорили кандидаты в мэры Львова
Олег Синютка (кандидат от "Европейской Солидарности") спросил у действующего мэра Львова Андрея Садового, почему тот не посетил дебаты кандидатов. Мол, "приходите, это не страшно, будет немного стыдно за те вещи, которые вы совершили во Львове, но ничего страшного".
- Андрей Садовый четко объяснил свою позицию: "Согласно действующему законодательству, дебаты у нас возможны во втором туре. Это организует комиссия, Общественное телевидение. На прошлых выборах Львов был единственным городом, который провел дебаты. Олегу же Михайловичу я передаю привет, поскольку мы много лет работали. О вас ничего плохого говорить не могу, ведь вы – мой бывший подчиненный" (Синютка работал заместителем мэра Львова с 2007 по 2014).
Руслан Кошулинский из "Свободы" также задал вопрос Андрею Садовому – по поводу строительства детских садов, организации транспорта, развития образования. Мол, почему в этом "Львов пасет задних".
- Мэр Львова удивился такому вопросу, ведь "Львов лидирует по показателю комфортности жизни обитателей. А львовские дети последние 4 года являются лидерами по ВНО в Украине. Относительно детских садов, то когда я начал работать мэром, мы имели их 16 000 – сегодня имеем 26 000. То есть, не все идеально, но я думаю, что город нормально развивается".
Разговор львовских политиков не удержалась и прокомментировала ведущая Наталья Мосейчук: "Вот галицкая мудрость что делает... Посмотрите, как Львов держит марку. Может и там сильные чувства друг к другу, но лицо сохраняют". Реплика, очевидно, касалась ссоры политиков из Киева Притулы и Дубинского, которая случилась в этом же эфире.
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