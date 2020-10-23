Руслан Кошулинский от "Свободы" Андрей Садовый от "Самопомощи" и Олег Синютка от "Европейской Солидарности" – кандидаты на должность городского главы Львова. 23 октября все трое разительно вежливо пообщались в прямом эфире "Право на власть" на фоне грубого скандала между Дубинским и Притулой.

Кандидаты в мэры Львова получили возможность обменяться вопросами и репликами в конце выпуска "Право на власть". На фоне ссоры других политиков вокруг Киева в этом же эфире, как заметил 24 канал , разговор Кошулинского, Садового и Синютки выглядел вполне вежливым.

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О чем говорили кандидаты в мэры Львова

Олег Синютка (кандидат от "Европейской Солидарности") спросил у действующего мэра Львова Андрея Садового, почему тот не посетил дебаты кандидатов. Мол, "приходите, это не страшно, будет немного стыдно за те вещи, которые вы совершили во Львове, но ничего страшного".

Андрей Садовый четко объяснил свою позицию: "Согласно действующему законодательству, дебаты у нас возможны во втором туре. Это организует комиссия, Общественное телевидение. На прошлых выборах Львов был единственным городом, который провел дебаты. Олегу же Михайловичу я передаю привет, поскольку мы много лет работали. О вас ничего плохого говорить не могу, ведь вы – мой бывший подчиненный" (Синютка работал заместителем мэра Львова с 2007 по 2014).

Руслан Кошулинский из "Свободы" также задал вопрос Андрею Садовому – по поводу строительства детских садов, организации транспорта, развития образования. Мол, почему в этом "Львов пасет задних".

Мэр Львова удивился такому вопросу, ведь "Львов лидирует по показателю комфортности жизни обитателей. А львовские дети последние 4 года являются лидерами по ВНО в Украине. Относительно детских садов, то когда я начал работать мэром, мы имели их 16 000 – сегодня имеем 26 000. То есть, не все идеально, но я думаю, что город нормально развивается".

Разговор львовских политиков не удержалась и прокомментировала ведущая Наталья Мосейчук: "Вот галицкая мудрость что делает... Посмотрите, как Львов держит марку. Может и там сильные чувства друг к другу, но лицо сохраняют". Реплика, очевидно, касалась ссоры политиков из Киева Притулы и Дубинского, которая случилась в этом же эфире.