Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский спросил у кандидата в мэры Киева от "Голоса" Сергея Притулы: "Сколько в Киеве линий метро?" Ситуация обернулась громким скандалом с бранью в прямом эфире.

Это произошло на ночь 23 октября в ток-шоу "Право на власть" , пишет 24 канал. Притула отказался отвечать на вопрос Дубинского о метро в Киеве, так как "слугу народа" этого считает "абсолютным мерзавцем".

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Ссора Дубинского и Притулы: что произошло

Александр Дубинский (который возглавил избирательный список кандидатов в депутаты Киевского областного совета от "Слуги народа") спросил Сергея Притулу (который является кандидатом на должность городского головы Киева от партии "Голос"): "Сколько в Киеве линий метро?"

Я позволю себе не отвечать на вопросы человека, которого считаю абсолютным мерзавцем. Человека, который создавал фейки во время Революции Достоинства, где гибли люди. Мне очень странно видеть этого подонка в студии,

– ответил Притула.

"Слуга народа" за словом в карман тоже не полез и ответил не менее жестко:

"Когда тупое животное баллотируется в мэры Киева – это обидно, потому что киевляне этого не заслужили. А вот когда такое тупое животное еще и позволяет себе кого-то оскорблять это вдвойне странно. Потому что это смешно".

Далее политики говорили одновременно и мало приятного. В итоге Притула удивился, что Дубинскому "Коломойский позволил говорить сегодня", а Дубинский отметил: "Я вам не "тыкаю", хотя вы и животное".

"Господин Сергей! Господин Александр, я вас очень прошу, вы опомнитесь. Это общенациональный канал", – сказала ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук, прекращая "дискуссию" политиков.