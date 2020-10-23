Руслан Кошулинський від "Свободи", Андрій Садовий від "Самопомочі" та Олег Синютка від "Європейської Солідарності" – кандидати на посаду міського голови Львова. 23 жовтня усі троє разюче ввічливо поспілкувалися у прямому ефірі "Право на владу" на тлі брутального скандалу між Дубінським і Притулою.

Кандидати в мери Львова отримали змогу обмінятися запитаннями й репліками наприкінці випуску "Право на владу". На тлі сварки інших політиків навколо Києва в цьому ж ефірі, як зауважив 24 канал, розмова Кошулинського, Садового та Синютки виглядала надзвичайно ввічливою.

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Олег Синютка (кандидат від "Європейської Солідарності") запитав у чинного міського голови Львова Андрія Садового, чому той не відвідав дебати кандидатів. Мовляв, "приходьте, це не страшно, буде трішки соромно за ті речі, які ви вчинили у місті Львові, але нічого страшного".

Андрій Садовий чітко пояснив свою позицію: "Згідно з чинним законодавством, дебати у нас можливі у другому турі. Це організовує комісія, Суспільне телебачення. На минулих виборах Львів був єдиним містом, яке провело дебати. Олегу ж Михайловичу я передаю вітання, оскільки ми багато років працювали. Про вас нічого поганого говорити не можу, адже ви – мій колишній підлеглий" (Синютка працював заступником мера Львова з 2007 до 2014).

Руслан Кошулинський зі "Свободи" також поставив запитання Андрію Садовому – щодо будівництва садочків, організації транспорту, розвитку освіти. Мовляв, чому у всьому цьому "Львів пасе задніх".

Мер Львова здивувався такому питанню, адже "Львів лідирує за показником комфортності життя мешканців. А львівські діти останні 4 роки є лідерами по ЗНО в Україні. Щодо садочків, то коли я почав працювати міським головою, ми мали 16 тисяч – сьогодні маємо 26 тисяч. Тобто, не все ідеально, але я думаю, що місто нормально розвивається".

Розмову львівських політиків не втрималася й прокоментувала ведуча Наталія Мосейчук: "От галицька мудрість що робить… Подивіться, як Львів тримає марку. Може і є там сильні відчуття один до одного, але обличчя зберігають". Репліка, вочевидь, стосувалася сварки політиків із Києва Притули й Дубінського, яка відбулася у цьому ж ефірі.

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