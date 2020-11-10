В Центральной избирательной комиссии возмущены тем, что Черновицкая ТИК до сих пор не установила результаты местных выборов. Также ЦИК пожаловалась на многочисленные нарушения, которые зафиксировали на выборах Черновицкого городского совета и городского головы.

Теперь Черновицкая ТИК должна установить результаты выборов не позднее, чем до 11 ноября. Об этом сообщили на сайте ЦИК.

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Нарушения зафиксировала Центральная избирательная комиссия

В ЦИК сообщили, что Черновицкая избирательная комиссии 8 ноября приняла решение о повторном подсчете голосов. Это изрядно затягивает объявление результатов выборов. Неудивительно, что по состоянию на 9 ноября Черновицкая избирательная комиссия не установила итоги голосования:

за депутатов в областной, районной и городской Черновицкий советы;

городского головы.

Комиссия отменила решение Черновицкой городской ТИК о проведении повторного подсчета голосов избирателей и обязала немедленно установить итоги голосования.

ЦИК до сих пор не объявила результаты выборов: причина

Согласно избирательному законодательству, Центральная избирательная комиссия должна до конца дня 6 ноября установить результаты местных выборов. Однако сделать это в некоторых регионах невозможно.

Большинство ТИК уже направили свои результаты в Центризбирком, в то же время отдельные избирательные комиссии пока не прислали результаты, но это не значит, что они их не установили

Обратите внимание! 25 октября в Украине прошли местные выборы по новому принципу: избиратели голосовали за кандидатов по открытым спискам. В ЦИК говорят о явке на уровне 36,98%. Однако по подсчетам ОПОРЫ она составляет 35,94%. Все о выборах читайте по ссылке.