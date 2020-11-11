У Комітеті виборців України побоюються, що впровадження в Україні карантину вихідного дня значно зменшить явку виборців у другому турі місцевих виборів. Голосування заплановані на 15 та 22 листопада.

Існує дуже велика ймовірність того, що впровадження карантину вихідного дня може позначитися на перебігу голосування. Про це на пресконференції заявив глава КВУ Олексій Кошель, повідомляє 24 канал.

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Зокрема, це може спричинити зниження або навіть обвал явки під час проведення виборів,

– сказав Кошель.

Глава КВУ закликав главу МОЗ Максима Степанова, головного санітарного лікаря Віктора Ляшка максимально закцентувати увагу на чинниках безпеки для виборців.

Кошель додав, що наразі у своїх повідомленнях вони говорять здебільшого про ризики для бізнесу. "Надзвичайно важливо донести до виборців інформацію, що похід на виборчу дільницю мало чим відрізняється щодо безпеки від походу до супермаркету", – наголосив він.

Очільник Комітету виборців вважає, що українцям слід повідомити, що 15 та 22 листопада будуть дотримуватися всіх заходів безпеки, а саме

соціальної дистанції;

маскового режиму;

мірятимуть температуру.

Крім того, виборцям рекомендують взяти зі собою на дільниці власні ручки. Кошель підсумував, що необхідно зробити все, аби не допустити зменшення або обвалу явки.

Зверніть увагу! 15 листопада другий тур виборів пройде у таких містах: Луцьк, Суми, Одеса, Херсон, Краматорськ, Кам’янець-Подільський та Українка. А карантин вихідного дня уряд може запровадити вже з 14 – 15 листопада. За перебігом виборів стежте за посиланням.