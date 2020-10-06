Украинский боксер Вячеслав Узелков баллотируется в мэры Винницы на местных выборах 2020 года. Кандидат представляет партию "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Среди приоритетных направлений работы бывший боксер и шоумен выделяет работу с социально незащищенными жителями города и благоустройство не только центральных улиц Винницы, но и отдаленных районов города.

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Сайт 24 канала собрал основные факты о карьере, спортивной деятельности, а также политических амбициях Вячеслава Узелкова.

Биография Узелкова

Вячеслав Узелков родился 8 апреля 1978 года в Виннице. В семилетнем возрасте мальчика записали на занятия по боксу. Первым тренером Вячеслава стал Дмитрий Шамис. Подросши, Узелков занимался у Игоря Мусиенко и Анатолия Вальчука. Еще во время обучения тренеры увидели потенциал ученика и начали возить его на юношеские соревнования.

У Вячеслава два высших образования. Первое получил на физкультурном факультете в Винницком Педагогическом университете, второй диплом получил в Международной Академии Управления Персоналом.

Первые успехи Узелкова приходятся на его любительские поединки. В 1997 он отправляется на боксерский чемпионат Европы среди юниоров и возвращается из Англии победителем. За год молодой боксер занимает второе место на Кубке мира в Пекине и занимает третье – на Military World Games. После этих успехов Узелков начинает активно ездить по миру и завоевывать все больше медалей на чемпионатах. Например, серебро чемпионата Европы в 2002 году или второе место на Кубке Черного моря. Победы на любительском ринге открывают молодому боксеру путь в профессионалы.

Первую победу на профессиональном ринге Узелков одержал в 2004 году в полутяжелом весе. В то время его тренировки проходили под руководством Виталия Вдовкина и Вадима Лавринца.

Лучшие моменты в карьере боксера Узелкова

В 2007 году происходит титульный поединок против российского боксера Артема Вычкина, где Узелков получает свой первый чемпионский пояс, а вместе с ним – титул Чемпиона Европы по версии EBU-EE. В том же году украинец нокаутирует испанского боксера Габриэля Кампильо и получает титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBA.

Бой с Бейбутом Шуменов стал ключевым в карьере украинца:

В 2010 году Узелков соревновался за звание чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе. Его противником стал казахстанский боксер Бейбут Шуменов. После 12 раундов боя судьи присудили победу Шуменову. Это стало первым поражением украинского боксера на профессиональном ринге – после этого карьера украинца пошла по нисходящей. В дальнейшем еще шесть поединков Узелкова завершались победой и только в двух соревнованиях боксер уступил оппонентам.

В 2012 году, после боя, Вячеслав Узелков пережил инсульт. Из-за ошибочной диагностики, боксера лечили от сотрясения мозга. После этого он еще полтора года выходил на ринг, правда, позже Узелков рассказывал, что во время каждого выхода на ринг мог умереть.

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Уже в 2013 году Узелков боксирует против американца Джейдона Кодрингтона и становится международным чемпионом по версии IBO в полутяжелом весе. 12 апреля 2014 года состоялся последний бой Узелкова, в котором он проиграл сербу Геарду Аетовичу.

Кроме бокса, Узелков увлекается боулингом и пейнтболом.

Узелков и его жена, дети

Вячеслав Узелков неоднократно отмечал, что семья – это его самая большая ценность. С будущей женой (Мариной Боржемской), Вячеслав начал встречаться еще во времена учебы в вузе. В 2009 году у супругов родился сын Роберт, а в 2012 году у пары родилась дочь, которую назвали Оливией.

Семья Узелковых проводила персональные тренировки для людей с лишним весом. Впоследствии их пригласили тренерами в телевизионное шоу "Зважені та щасливі". В конце 2018 года Вячеслав и Марина решили расторгнуть брак. На момент завершения съемок восьмого сезона "Зважені та щасливі", пара уже получила документы о разводе. Инициатором развода стала Марина Узелкова, которая вернула себе девичью фамилию и осталась тренером на "Зважені та щасливі", а ее бывший муж вынужден был уйти из проекта.

Вячеслав рассказывает о разводе с Мариной Боржемской:

Процесс разрыва проходил с большим скандалом – Марина Боржемская дала несколько откровенных интервью, где рассказала свою версию событий. Узелков зато отличался упреками в соцсетях. По состоянию на 2020 год страсти поутихли и Боржемская позволила бывшему мужу чаще видеться с детьми.

Карьера на телевидении

Дебют Узелкова на телевидении приходится на 2008 г. В этом году боксер сыграл эпизодическую роль в мелодраме режиссера Льва Карпова.

В 2009 году боксер попробовал свои силы во втором сезоне танцевального шоу "Танцую для тебя".

В 2013 году Узелков принял предложение канала СТБ и стал судьей в шоу "Україна має талант". Впоследствии, на том же канале, стартовали съемки программы "Зважені та щасливі", где людям помогают сбросить лишний вес. Вячеслав, как спортсмен с соответствующей квалификацией и опытом, стал третьим тренером проекта. Шоу сделало из Узелкова звезду и принесло известность, но он вынужден был покинуть проект из-за развода с женой. Так его телекарьера завершилась, зато открылся путь в политику.

Политическая деятельность

Впервые о возможности присоединиться к рядам народных депутатов Узелков заявил накануне выборов в Верховную Раду 2019 года. Тогда ему поступило предложение от политической силы, название которой боксер не разглашал. Тогдашнее колебание баллотироваться, Узелков объяснял тем, что не хочет покидать Винницу.

Осенью 2020 года "Оппозиционной платформе – За жизнь" удалось прислушаться к желаниям боксера. Партия выдвинула Узелкова на должность руководителя его родного города.

Председатель Винницкой городской организации партии Донатас Пискун в своем выступлении подчеркнул, что Узелков – "человек, сильный духом, у которого есть собственное мнение, идеи, как развивать Винницу, его знают и уважают люди. Это человек, который любит свой город и умеет побеждать".

Выступление самого Узелкова не обошлось без казусов. Претендент на кресло мэра перепутал Раду с российским парламентом, отметив, что у него "крутая команда, которая не один год уже у нас в Думе... в Раде"... После исправления экс-боксер пообещал, что зайдет в каждый кабинет горсовета Винницы и наведет там порядок: "мы сделаем много хороших дел для города. Потому что знаете как: любовь к городу должна быть в сердце. Я об этом городе знаю почти все, потому что сердце живет в городе, а город живет в моем сердце. Я всегда буду стоять грудью вперед на защите своего города".