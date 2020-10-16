Під час частування Узелков агітував за ОПЗЖ. Про це повідомляє поліція Вінницької області. Щоправда, правоохоронці імені кандидата не вказали, проте в ОПОРА вказали, що це був саме Узелков.

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Зверніть увагу. За підкуп виборців можуть покарати штрафом, виправними роботами, або позбавленням волі на 6 років.

Хто такий В'ячеслав Узелков

Узелков – український боксер-професіонал, який виступав у напівважкій вазі.

В 1997 році він виграв європейську першість серед юніорів, а в 1998 зайняв друге місце на Кубку світу. У 2002 році виборов срібло чемпіонату Європи серед дорослих в аматорах.

У 2010 році Узелков змагався з казахстанським боксером Бейбутом Шуменовим за звання чемпіону світу за версією WBA, але програв за рішенням суддів.

У 2014 році став володарем титулу Інтернаціонального чемпіона за версією IBO.

Восени 2020 року Узелков став кандидатом на посаду мера Вінниці від "Опозиційної платформи – За життя".