Каша від ОПЗЖ: Узелков у Вінниці безкоштовно частував виборців
У Вінниці кандидат в мери від ОПЗЖ В'ячеслав Узелков 14 жовтня пригощав людей безкоштовною кашею з польової кухні. Поліція розслідує цю справу як підкуп виборців.
Під час частування Узелков агітував за ОПЗЖ. Про це повідомляє поліція Вінницької області. Щоправда, правоохоронці імені кандидата не вказали, проте в ОПОРА вказали, що це був саме Узелков.
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Що саме робив Узелков
- Кандидат в мери 14 жовтня безкоштовно пригощав людей кашею та чаєм з польової кухні на центральній площі Вінниці.
- При цьому кандидат агітував за свою партію.
- Правоохоронці розцінили це як підкуп виборців.
Хто такий В'ячеслав Узелков
Узелков – український боксер-професіонал, який виступав у напівважкій вазі.
В 1997 році він виграв європейську першість серед юніорів, а в 1998 зайняв друге місце на Кубку світу. У 2002 році виборов срібло чемпіонату Європи серед дорослих в аматорах.
У 2010 році Узелков змагався з казахстанським боксером Бейбутом Шуменовим за звання чемпіону світу за версією WBA, але програв за рішенням суддів.
У 2014 році став володарем титулу Інтернаціонального чемпіона за версією IBO.
Восени 2020 року Узелков став кандидатом на посаду мера Вінниці від "Опозиційної платформи – За життя".
Узелков пригощає людей кашею у Вінниці / Фото з фейсбук-сторінки ОПЗЖ
Узелков пригощає людей кашею у Вінниці / Фото з фейсбук-сторінки ОПЗЖ
Дивіться відео, як Узелков годував людей кашею у Вінниці: