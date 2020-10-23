Местные выборы в Киеве не менее важны, чем выборы президента или парламента, потому что столица является примером для всей Украины, как можно или как не надо менять жизнь украинцев.

Эксперты Центра совместных действий специально для сайта 24 канала проанализировали программы политических партий и кандидатов в мэры, которые имеют наибольшие шансы на победу в столице.

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Местные выборы – это шанс для каждого. Для провластных политических партий – получить влияние на местную политику, для оппозиционных – построить плацдарм под общегосударственные выборы, для новых политиков – получить первый управленческий опыт, а для граждан – кардинально изменить подход к управлению городом.

Поэтому неудивительно, что для получения дополнительных голосов некоторые политические силы пытаются наобещать невыполнимое, зато желаемое для избирателей. Особенно это случается в сферах, которые больше всего волнуют украинцев: образования, здравоохранения, транспорта, дорожно-транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и социальной политики.

Для того, чтобы этого не произошло, мы проанализировали программы политических партий и кандидатов в мэры Киева, которые имеют наибольшие шансы на победу в соответствии с имеющимися социологическими исследованиями. Среди них политические партии "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – Зв жизнь" ("ОПЗЖ"), "Голос", "Слуга народа" и "Удар", а также Ирина Верещук ("Слуга народа"), Виталий Кличко ("Удар") и Сергей Притула ("Голос"). Все три кандидата на должность городского главы имеют собственные программы.

Избирательные программы – это единственная возможность проверить, серьезно ли относятся политики к своим обещаниям и понимают ли, какие на самом деле полномочия имеют органы местного самоуправления.

Образование

Киев в сравнении получает лучшие результаты в сфере образования. Город в 2018 году тратил на одного ученика 25,9 тысячи гривен, в 2019 – 31,1 тысячи, что является самым высоким результатом в Украине. Результаты ВНО тоже впечатляют – 140 средний балл ВНО по трем основным предметам.

Что же предлагают нам политики, чтобы удержать этот успех и одновременно решить проблемы очередей в детсады и школы?

Партия "Удар" хочет строить ежегодно не менее 10-ти детских садов и 5-ти школ, реконструировать и возвести адресно новые учебные заведения. Партия "Слуга народа" желает привести учебные заведения в надлежащее эксплуатационное состояние, построить новые детские сады на основе анализа численности детей и динамики рождаемости. Партия "ОПЗЖ" готовится разрешить людям определять, на каком языке учить детей, отремонтировать школы и обеспечить их современным оборудованием.

Согласно закону, город может развивать систему учебных заведений, строить или ликвидировать детские сады, школы, университеты, предоставлять доплаты преподавателям, финансово мотивировать учеников и тому подобное. Поэтому политики не могут обещать, на каком языке будут преподавать в школах – это вопрос государственной политики.

Партия "Голос" собирается реконструировать и строить школы и детские сады вместо косметического ремонта за счет родителей, а также обеспечить инклюзивность образования в каждом учебном заведении, а "Европейская солидарность" – стимулировать конкуренцию в предоставлении качественных образовательных услуг, развить в дальнейшем инклюзивное образование и предоставлять муниципальные стипендии на обучение выпускникам с самыми высокими результатами ВНО в городе.

Виталий Кличко обещает реконструировать и построить новые учреждения образования, Сергей Притула – реконструировать и построить школы и детские сады, обеспечить инклюзивность образования и разработать программу поддержки технологического и инженерного образования, а Ирина Верещук – внедрить диджитализацию системы образования, отменить поборы и неофициальные взносы родителей на ремонты.

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Здравоохранение

Киев выделяет одну из крупнейших долей местного бюджета на медицину. В деньгах на одного человека местная власть тратит 3 495 гривен, что является самым высоким показателем в Украине. Но по оценке комплексных целевых программ городов в области охраны здоровья, которую проводил Центр совместных действий, Киев набрал лишь 2,5 балла из 4-х возможных.

Партия "Голос" предлагает обеспечить прозрачность финансирования и надлежащий контроль за использованием бюджетных средств, направленных на обновление медицинской инфраструктуры. Партия "Европейская солидарность" обещает внедрить во всех учреждениях здравоохранения электронную запись к врачу, единую электронную базу с полной информацией относительно каждого пациента и внедрить систему помощи в получении медикаментов незащищенными слоями населения.

Партия "Слуга народа" желает создать и реализовать программу экстренной медицинской помощи на 5 лет, которая будет включать покупку оборудования для борьбы с эпидемиями и быстрого спасения киевлян. Партия "Удар" планирует продолжить реализовывать инфраструктурные проекты в сфере здравоохранения, реконструировать и возвести адресно новые учреждения медицины. Партия "ОПЗЖ" готовится не допустить закрытия больниц, сокращения медицинских работников, защитить медиков от "медицинской реформы".

Сергей Притула хочет повысить уровень доступности к медицине, обеспечить прозрачность финансирования и независимый контроль за использованием бюджетных средств, направленных на медицину. Виталий Кличко собирается защитить киевлян от коронавируса и его последствий и инициировать увеличение размера государственного медицинского обеспечения, а Ирина Верещук – увеличить финансирование в медицинской инфраструктуре и оплату труда медработников на 30-50%, обновить парк автомобилей "скорой" и контролировать цены на лекарства.

Но местные власти не выплачивают вознаграждение медицинским работникам. Это делает государство через Национальную службу здоровья. Подобное и с ценами на лекарства – контроль за ценами в случае сговора осуществляют Антимонопольный комитет и горожане своим кошельком, но не местные власти. Зато город может развивать систему учреждений здравоохранения, платить надбавки для врачей, закупать лекарства и оборудование для больниц.

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Общественный транспорт

Недавние события в Броварах, где некоторые деловые круги оружием, а не законом, пытались распределить рынок общественных перевозок, показывают серьезность проблемы.

В Киеве существует много незаконных маршрутов, с которыми никто ничего не делает, работает UberShuttle, который не является маршрутным такси, метро переполнено пассажирами и работает на пределе своих возможностей, а пандемия коронавируса показала, что количества общественного транспорта недостаточно для того, чтобы удовлетворить потребности города.

Партия "Голос" предлагает провести независимый аудит на городских коммунальных и транспортных монополиях, внедрить инновационную систему управления транспортом и увеличить частоту движения городского транспорта. Партия "Европейская солидарность" хочет разгрузить трафик в городе путем постоянного обновления автопарка общественного транспорта, поддержать реализацию новых станций метро и линий метрополитена, а также запретить проезд транзитного транспорта через город.

Партия "Слуга народа" хочет построить сеть перехватывающих парковок, упорядочить пассажироперевозки и внедрить рабочую систему "Единого билета" во всех видах транспорта. Партия "Удар" планирует строить перехватывающие паркинги. Партия "ОПЗЖ" готовится восстановить коммунальный транспорт, увеличить его количество и обновить подвижной состав.

Виталий Кличко обещает обновить общественный транспорт и получить около 200 современных автобусов. Сергей Притула собирается соединить "Большой Киев" новыми видами транспорта – скоростными трамваями и легким метро, построить перехватывающие паркинги и увеличить частоту движения общественного транспорта на 30%. В то же время, Ирина Верещук предлагает уменьшить уровень заторов на основе анализа транспортных потоков и увеличить пропускную способность дорог путем вывода на маршруты более вместительных современных автобусов и троллейбусов.

Каждый город нуждается в развитии и модернизации транспортной инфраструктуры с прогнозированием того, какое количество людей будет ею пользоваться и как будет меняться город. Закон позволяет на это влиять: закупать общественный транспорт, устанавливать маршруты, развивать метро, утверждать транспортные программы и тому подобное.

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Дорожная инфраструктура

Киев, к сожалению, не имеет комплексной целевой программы в дорожно-транспортной сфере, но в 2019 году местные власти выделили самую большую долю бюджета на транспортную инфраструктуру – 15,3%. Также город лучше всего обеспечен техникой, которая прокладывает новые дороги, ремонтирует старые, убирает снег или чистит улицы. Сами же киевляне в большинстве нейтрально относятся к дорогам в городе. 30% горожан определяют состояние дорог в городе как ужасное или плохое, 29% – как хорошее или отличное, а 33% – как среднее.

Поэтому партия "Удар" предлагает отремонтировать все мосты через Днепр, построить транспортные развязки. Партия "Европейская солидарность" хочет способствовать реализации проекта новой окружной дороги, увеличить и упорядочить велосипедные маршруты. Партия "Голос" планирует создать сеть велосипедных дорожек. Партия "Слуга народа" желает отремонтировать дорожную инфраструктуру, построить Киевскую обходную дорогу, составить план ремонта дорог, мостов и тротуаров. Партия "ОПЗЖ" готовится отремонтировать дороги, мосты, построить новые транспортные развязки.

Ирина Верещук планирует обустроить отделенные полосы движения общественного транспорта на основных магистралях столицы и начать строительство Киевской обходной дороги. Виталий Кличко обещает реконструировать мост Патона, закончить строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода, построить метро на Троещину и Виноградарь. Сергей Притула хочет договориться с областью о совместном и гармоничном развитии дорог и создать сеть велосипедных маршрутов.

Как видно, много внимания политики уделяют окружной дороге и развитию инфраструктуры. В то же время, сам город занимается своими дорогами. Для этого он может строить или ремонтировать дороги, пандусы, тротуары, путепроводы, межквартальные проезды и тому подобное.

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Жилищно-коммунальное хозяйство



Аварии коммуникаций – привычное явление для Киева / Фото Facebook

Жилищно-коммунальная сфера – проблема для Киева. С одной стороны, по оценке комплексных целевых программ в сфере ЖКХ, которую провел Центр совместных действий, Киев набрал 4 балла из 4-х возможных, что является лучшим результатом. С другой стороны, местные власти выделили не более 10% своего бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в 2018-2019 годах, а на одного киевлянина приходилось всего 1 264 гривны. Для сравнения – в соседнем Житомире на одного жителя приходится по 961 гривне, а в Виннице – 1 697.

Партия "Слуга народа" предлагает построить современный мусороперерабатывающий завод, реконструировать Бортническую станцию аэрации и обновить скверы, парки, зеленые зоны. Партия "Удар" планирует решить проблемы аварийного жилья, завершить реконструкцию Днепровской и Деснянской водопроводных станций, реконструировать Бортническую станцию аэрации.

Партия "Голос" обещает поставить под контроль качество и цену всех коммунальных услуг, создать программу модернизации инфраструктуры и капитального ремонта жилых домов, а "Европейская солидарность" – поддержать программу реновации микрорайонов со старой застройкой и способствовать процессу создания ОСМД. Партия "ОПЗЖ" готовится направить бюджетные средства в создание современной инфраструктуры, модернизировать сети поставки воды, газа, тепла и электроэнергии.

Сергей Притула предлагает осовременить инфраструктуру системы водоснабжения, водоотведения, отопления и стать лидером по переработке и утилизации мусора. Ирина Верещук собирается создать специальный фонд муниципального социального жилья, а Виталий Кличко – решить проблемы аварийного жилья и не допустить высотного строительства в центральной части Киева.

Следует помнить, что сфера жилищно-коммунального хозяйства, в основном, относится к полномочиям местной власти. Именно она может формировать политику обращения с отходами, развивать и ремонтировать системы отопления или водоснабжения, создавать собственные коммунальные предприятия, которые занимаются благоустройством. Но город не всегда может устанавливать коммунальные тарифы на многие вещи, например на газ или тепло.

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Социальная политика

В поддержку тех, кто в этом нуждается, доля бюджета Киева довольно низкая, и составляет менее 5%, хотя сама сумма расходов для предоставления льгот жителям города впечатляет и составила 4 миллиарда гривен. Город оказывает помощь более 700 тысячам человек. По оценке комплексных целевых программ в сфере социальной защиты населения, которую провел Центр совместных действий, Киев получил 3,5 балла из 4-х возможных.

Партия "Слуга народа" обещает повысить социальную защиту киевлян-пенсионеров, людей с инвалидностью, чернобыльцев, ветеранов, малообеспеченных, сирот, а партия "Удар" – сохранить введенную во время карантина поддержку киевлян, которые в ней нуждаются. Программа партии "Европейская солидарность" не содержит информации о предложениях в социальной сфере.

Партия "ОПЗЖ" готовится возобновить программы социальной помощи, построить доступное жилье, очистить Киев от мусора и свалок. Партия "Голос" намерена обеспечить доступность общественного транспорта для людей с инвалидностью, пожилых людей, родителей с колясками и создать прозрачную городскую программу занятости для людей с инвалидностью.

Виталий Кличко обещает помогать пожилым людям и малозащищенным киевлянам и создать прозрачную программу поддержки талантливой молодежи. Ирина Верещук надеется поддержать социально незащищенные группы киевлян, обновить программы социальной защиты и увеличить их финансирование, а Сергей Притула – обеспечить доступность общественного транспорта и пешеходной инфраструктуры для маломобильных людей, а также создать прозрачную городскую программу занятости для людей с инвалидностью.

Закон позволяет местным властям оказывать целевую финансовую поддержку из местного бюджета, принимать социальные программы, оказывать другую помощь тем, кто нуждается. Поэтому предложения кандидатов соответствуют полномочиям местных властей.

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Вместо заключения

Местные выборы не менее важны, чем выборы президента или парламента. Местные власти могут противостоять инициативам с Банковой, публично их критиковать и, как результат, добиваться их отклонения. Так было с инициативой президента по децентрализации, которую Владимир Зеленский дважды отозвал из парламента.

Один из немногих механизмов, который позволяет избирателям проверить, действительно ли кандидаты хотят развивать общество, а не пытаются сделать невозможное – через местную власть активизировать вступление Украины в ЕС и НАТО, это анализ их программ.

Поэтому если хотите более детально изучить, что именно предлагают партии и кандидаты на городского главу – предлагаем воспользоваться инструментом Центра совместных действий.

Автор: Олег Савичук, аналитик Центра совместных действий