Элитным автомобилем Mercedes, который неизвестные подожгли в ночь на 14 октября, пользовался сын народного депутата от "Европейской солидарности" Андрея Лопушанского. В результате поджога пострадала правая часть автомобиля.

Судя по всему, нападавшие пытались навредить вовсе не парламентарию, а его младшему сыну и тоже политику Андре Лопушанскому, сообщает "Киев оперативный". На Mercedes обычно ездит или он, или дочь Лопушанского-старшего.

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Кандидат в Киевсовет, представляющий партию "Европейская Солидарность" утверждает, что поджог является угрозой, связанной с его предвыборной кампанией.

Возможная причастность "Свободы"

По некоторым данным, к поджогу могли быть причастны представители ВО "Свобода", с которыми у Андре Лопушанского незадолго до инцидента возник конфликт. Кандидат в депутаты Киевсовета не поделил с политическими оппонентами агитационный борд.

Интересно то, что за два дня до этого у кандидата Андре Лопушанского был конфликт с местными Свободовцами по поводу вывешивания агитационного борда. Пока неизвестно, связаны ли эти два события между собой,

– написали активисты в группе "Киев оперативный".

Что говорят в полиции

В результате пожара автомобиля никто из людей не пострадал, а сам Mercedes даже можно отремонтировать. Копы открыли уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение имущества".

Следователи устанавливают все детали преступления. Если они найдут поджигателей, им "светит" от 3 до 10 лет за решеткой.