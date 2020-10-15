Елітним автомобілем Mercedes, який невідомі підпалили у ніч на 14 жовтня, користувався син народного депутата від "Європейської солідарності" Андрія Лопушанського. Внаслідок підпалу постраждала права частина автівки.

Судячи з усього, нападники намагалися нашкодити зовсім не парламентарю, а його молодшому синові й теж політику Андре Лопушанському, повідомляє "Київ оперативний". На Mercedes зазвичай їздить або він, або донька Лопушанського-старшого.

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Кандидат до Київради, що представляє партію "Європейська Солідарність" стверджує, що підпал є погрозою, яка пов'язана із його передвиборчою кампанією.

Можлива причетність "Свободи"

За деякими даними, до підпалу могли бути причетними представники ВО "Свобода", із якими в Андре Лопушанського незадовго до інциденту виник конфлікт. Кандидат у депутати Київради не поділив із політичними опонентами агітаційний борд.

Цікаво те, що за два дні до цього у кандидата Андре Лопушанського був конфлікт із місцевими Свободівцями з приводу вивішування агітаційного борду. Поки невідомо чи пов'язані ці дві події між собою,

– написали активісти у групі "Київ оперативний".

Що кажуть у поліції

Внаслідок пожежі автівки ніхто з людей не постраждав, а сам Mercedes навіть можна відремонтувати. Копи відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне знищення майна".

Слідчі встановлюють всі деталі злочину. Якщо вони знайдуть підпалювачів, їм "світить" від 3 до 10 років за ґратами.