Полиция открыла дело на мужчину, ранившего ножом ветерана АТО, который агитировал за УДАР. Его действия квалифицировали как покушение на убийство. Пострадавший в критическом состоянии находится в реанимации.

В Соломенском районе Киева вечером 14 октября – в День защитника Украины, совершили нападение на ветерана АТО Станислава, который раздавал агитацию партии Виталия Кличко. Об этом сообщил городской голова на странице в фейсбук.

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С волонтером поссорился неизвестный мужчина, который ударил его ножом в шею. Как утверждают свидетели происшествия, прохожий агрессивно себя вел и приставал к волонтерам.

Когда парень отвернулся, мужчина достал нож и нанес проникающее ранение в шею. Парня забрала скорая. Сейчас он в реанимации... Полиция сработала оперативно. Нападающего задержали,

– написал Кличко.

Что известно о нападающем?

Это киевлянин. Ему 36 лет. Больше деталей полиция не сообщает. В то же время там заявили, что было уже открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Следователи готовят задержанному сообщение о подозрении. Суд в ближайшее время изберет ему меру пресечения. Также правоохранители устанавливают мотивы и обстоятельства преступления, говорится в сообщении Нацполиции.