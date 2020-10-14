Ударили ножом в шею: в Киеве тяжело ранили волонтера "Удар"
Ветеран войны на Донбассе раздавал газеты партии Виталия Кличко в Соломенском районе Киева. 14 октября с волонтером "Удара" повздорил неизвестный мужчина, который ударил его ножом в шею.
Тяжело раненного парня госпитализировали в реанимацию одной из больниц столицы, сообщил в фейсбуке мэр Киева Виталий Кличко. Состояние пострадавшего медики оценивают как критическое.
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Как утверждают свидетели происшествия, прохожий агрессивно себя вел и цеплялся к волонтерам. Агитатор политсилы действующего городского главы вел себя вежливо.
Когда парень отвернулся, мужчина достал нож и нанес Станиславу проникающее ранение в шею. Парня забрала скорая. Сейчас он в реанимации. Врачи борются за его жизнь. Полиция сработала оперативно. Нападающего задержали, продолжаются следственные действия. Убежден, злоумышленник понесет ответственность по всей строгости закона,
– написал Кличко.