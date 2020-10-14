Тяжело раненного парня госпитализировали в реанимацию одной из больниц столицы, сообщил в фейсбуке мэр Киева Виталий Кличко. Состояние пострадавшего медики оценивают как критическое.

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Как утверждают свидетели происшествия, прохожий агрессивно себя вел и цеплялся к волонтерам. Агитатор политсилы действующего городского главы вел себя вежливо.

Когда парень отвернулся, мужчина достал нож и нанес Станиславу проникающее ранение в шею. Парня забрала скорая. Сейчас он в реанимации. Врачи борются за его жизнь. Полиция сработала оперативно. Нападающего задержали, продолжаются следственные действия. Убежден, злоумышленник понесет ответственность по всей строгости закона,

– написал Кличко.

Покушение на убийство

Действия задержанного мужчины, который ранил волонтера, квалифицировали как покушение на убийство. По словам пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец, сейчас ему готовят подозрение в совершении преступления. В суде обвинители будут требовать для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Не первое нападение

Агрессивное поведение со стороны людей, а также нападения на волонтеров и работников политических партий – не редкость во время предвыборной кампании. Больше всего "страдают" от этого представители ОПЗЖ. Факты хулиганства и повреждения агитационных материалов и политической символики полицейские фиксируют почти по всей территории Украины.